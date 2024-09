Scopri i super poteri degli acini

Primo plus dell’uva è che non si butta via nulla. Tutte le sue parti dalla buccia, alla polpa ai vinaccioli (i semi) sono benefici. La polpa è ricchissima di antiossidanti che contrastano i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento e aiutano a mantenere tonica l’epidermide. Agiscono anche stabilizzando elastina e collagene e prevenendo quindi i segni del tempo. Altro principio attivo super della polpa sono i polifenoli che rinforzano i capillari, migliorando il microcircolo. Ecco spiegato perché i cosmetici all’uva sono indicati anche per le pelli sensibili, come quelle arrossate o con couperose. Gli acini infine sono ricchi di sali minerali (potassio, fosforo, ferro) e vitamine (in particolare C, A e B1), rigeneranti. Il vero potere però racchiuso è nei semi, ricchi di antiossidanti, come le vitamine C ed E e betacarotene. Non solo, dai semi si ricava l’olio di vinaccioli, molto utilizzato in cosmesi proprio per le sue proprietà. Estratto a freddo, ha un’azione booster: potenzia i risultati delle altre creme, nutre in profondità le pelli più secche, e aiuta a regolare il sebo di quelle grasse. E la buccia? In quella dell’uva rossa c’è il resveratrolo, un antiossidante naturale dalle importanti proprietà antinfiammatorie.

Prova la vinoterapia

Grazie alle tante virtù testate scientificamente, l’uva (ma anche mosto e vino), sono spesso protagonisti dei trattamenti beauty nelle Spa. Addirittura, ci sono resort con centro benessere tutto dedicato alla Wine Therapy. Nota fin dai tempi di greci e romani, la vinoterapia, recentemente riscoperta, utilizza i principi attivi contenuti nei chicchi e nel mosto, come alleati di bellezza, antiaging, mineralizzanti e detossinanti. Ti piacerebbe provarli? Ecco qualche indirizzo.

In Umbria a Torgiano (PG), c’è Le Tre Vaselle Resort&Spa (3vaselle.it): nella SPA BellaUve, aperta anche agli esterni, puoi fare il Bagno di Bacco, un’immersione in una vasca barrique di rovere francese con vino Sangiovese, o i massaggi ai vinaccioli. A Capriva del Friuli (GO), sempre godibile anche in day spa, c’è il Castello di Spessa Golf Wine Resort&Spa (castellodispessa.it). Nella Vinum SPA si fanno trattamenti con cosmetici naturali agli estratti d’uva e vite creati per il resort, così come l’olio, i semi di vinaccioli e il fango al mosto per i massaggi. Da non perdere il percorso di Grappaterapia, con trattamenti antiossidanti, antinfiammatori e tonificanti. Al Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort (bagliooneto.it) puoi fare open air e anche di notte il massaggio con acini di uva e olio alle essenze di vinaccioli. Vuoi provare i benefici dei chicchi abbinati a quelli dell’acqua termale? Ci sono le Terme della Salvarola (termesalvarola.it) a Sassuolo (MO), proprio fra i filari dei vigneti di lambrusco grasparossa. Nel centro benessere Balnea vengono utilizzati sia l’uva fresca, sia i derivati: mosto concentrato, vinaccioli purificati, olio di vinacciolo e lievito di vino, abbinati alla benefica acqua termale, che contrastano l’invecchiamento della pelle, migliorano la microcircolazione, levigano e illuminano l’epidermide.

Immergiti nella stagione della vendemmia

La stagione della vendemmia è uno dei momenti più suggestivi per assistere di persona alla raccolta dei grappoli e assaporare la meraviglia della stagione autunnale con i colori irresistibili del foliage. Destinazione imperdibile le Langhe: questo lembo di Piemonte, patrimonio UNESCO dell’Umanità, proprio tra settembre e ottobre si tinge di un’atmosfera magica. La meta perfetta per un soggiorno wellness, insieme gourmand, active e slow, è il boutique hotel di charme Uve Rooms & Wine Bar di La Morra, in provincia di Cuneo (uvelanghe.it). Questo relais ricavato da un antico convento e incastonato tra le antiche mura del borgo di La Morra, ha camere e suite ispirate alla poesia del vino e un ristorante affacciato su un chiostro, dove degustare calici e piatti del territorio. Per tenersi in forma, a disposizione degli ospiti ci sono biciclette elettriche per esplorare i dintorni e scoprire il territorio non solo delle Langhe ma anche del vicino Roero.

Aggiungi i chicchi nel beauty

Con acini d’uva, bardana e niacinamide nella Crema Viso Uniformante di L’Erbolario (26,50 €) attenua le imperfezioni di pelli miste e impure.

Resveratrol-Lift di Caudalie (42,90 € ricarica) è un siero liftante rassodante per correggere le rughe e ridefinire l’ovale del viso, altamente concentrato in resveratrolo.

Grape Butter Wine Elixir di Beauty Spa (38 €) contiene burro d’uva, ipernutriente e ultra-setificante, e polifenoli ad azione antiossidante.

Un contorno occhi, fresco e idratante, a base di estratto di vite antietà: Gocce di Vino, linea UVAH by Antos (24,90 €, su antoscosmesi.it).

Con estratto iperfermentato di uva rossa, vinaccioli e zucchero di canna, leviga la pelle lasciandola radiosa: Scrub Corpo Uva Preziosa di Bottega Verde (12,99 €).

Vitis Cell Serum di LeLang Skincare (68 €, in farmacia) contiene cellule staminali di vite rossa che agiscono con effetto lenitivo e antinfiammatorio. Ideale per pelli con couperose e rosacea.

Delicato, a contatto con l’acqua forma una schiuma ricca e cremosa. La sua formula senza parabeni e sles è arricchita con estratti di vite rossa e polifenoli, antiossidanti e tonificanti. Gel Doccia Antiossidante Uva Fragola di Tuttotondo (19 €).

Mixa centella asiatica e vitis vinifera, antiossidante, anti-edematosa e protettiva per i vasi sanguigni, il Gel Defatigante Gambe di Thermae Il Tempio della Salute (60 €).