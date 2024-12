Con gli stipendi al palo da anni, il costo della vita in crescita e sempre meno soldi nel portafogli, gli italiani non navigano in ottime acque e per le donne la situazione è ancora più penalizzante. Come emerge spesso dalle statistiche, guadagnano meno degli uomini, faticano a fare carriera e hanno minore accesso alle posizioni di vertice nelle aziende e nelle istituzioni. A tutto questo si aggiungono le barriere culturali che, per molte donne, continuano a limitare la loro autonomia finanziaria.

I freni culturali alla gestione autonoma dei soldi

Fin dall’infanzia, molte donne sono cresciute con l’idea che le questioni economiche e il denaro fossero “cose da uomini”, esautorandole spesso di fatto dalle decisioni finanziarie che vengono prese in famiglia e impedendo loro di sviluppare una gestione del denaro autonoma, men che meno una mentalità imprenditoriale. Il denaro non è soltanto uno strumento di sopravvivenza, ma una risorsa che consente di prendere il controllo della propria vita e delle proprie scelte, un fondamentale strumento di libertà: per questo, in particolare per le donne, è fondamentale superare cliché antiquati per acquisire competenze legate alla gestione del denaro e coltivare una mentalità orientata anche al successo economico oltre che alla soddisfazione lavorativa.

Ecco alcuni principi concreti per mettere in atto un approccio che favorisca la tua indipendenza economica e la possibilità di aver riconosciuto, anche in termini economici, il tuo valore.

1 – Pensa ai soldi come a uno strumento di crescita

Molte donne sono cresciute con l’idea che il denaro sia una risorsa pericolosa o “immorale”, qualcosa di cui diffidare. Riconsiderare il denaro come uno strumento positivo per raggiungere i tuoi sogni può cambiare profondamente il tuo approccio: invece di considerarlo una fonte di stress o preoccupazione, guardalo come uno mezzo che ti può aprire delle porte per realizzare i tuoi obiettivi personali e professionali.

2 – Il tuo valore deve essere equamente retribuito

In troppe realtà aziendali, le donne hanno retribuzioni inferiori a parità di mansioni e vengono penalizzate nei piani di carriera. Impara a riconoscere ciò che meriti in base a ciò che fai e al valore che porti e chiedi il giusto compenso per il lavoro che svolgi.

3 – Prendi confidenza con la gestione del denaro

Se in molte famiglie, per tradizione, la gestione delle finanze è in mano all’uomo, inizia a mettere in discussione un modello che inevitabilmente riduce la tua libertà nelle scelte e nelle decisioni. Condividi con il tuo partner un cambio di passo: inizia a creare tu il budget dettagliato per il mese, stabilendo obiettivi di risparmio e spese. Non è difficile contribuire a gestire le vostre risorse finanziarie, ma è fondamentale per la tua indipendenza economica.

5 – Prova a investire, non è un tabù

Molte donne sono cresciute con l’idea che il lavoro debba essere solo un mezzo per guadagnarsi da vivere. Ma costruire ricchezza significa pensare in avanti. Investire è una delle chiavi per accrescere il tuo capitale. Inizia con investimenti sicuri, come fondi indicizzati, per poi ampliare il tuo portafoglio con azioni o immobili. L’importante è iniziare e far lavorare il denaro per sé nel lungo periodo.

6 – Trasforma le tue passioni in soldi

Se hai un talento o una passione, considera a possibilità di trasformare questa tua abilità in un’opportunità economica. Le attività più redditizie partono da quello che si ama fare. Naturalmente, in una fase progettuale, andrà predisposto un piano d’azione che prenda in considerazione una serie di voci in modo da valutarne la fattibilità: investimenti iniziali, luogo nel quale svolgere l’attività, clientela potenziale, possibili collaborazioni, ipotesi di entrate e uscite nel breve e nel lungo periodo e così via.

7 – Condividi i tuoi progetti con persone di valore

Nulla si fa da sole, i grandi progetti sono sempre il frutto di collaborazione fra persone che condividono onori e oneri. Circondati di persone valide, ambiziose, conosci mentori ed entra in contatto con reti che possano incoraggiare la tua attività e supportino il tuo successo finanziario.

8 – Persevera e non scoraggiarti mai

Il successo finanziario raramente arriva senza difficoltà. Addentrarsi in un terreno che non padroneggi, come la gestione dei soldi, potrebbe creare una certa incertezza. La mancanza di fiducia nei propri mezzi o la paura di fare mosse sbagliate nel caso si debba scegliere come investire una somma potrebbe avere l’effetto di bloccarti. Fondamentale è affrontare i rischi in modo calcolato in modo da avere la tranquillità che ogni eventuale errore può essere superato. I rischi intelligenti ma anche gli scivoloni lungo il percorso insegnano sempre qualcosa e possono aprire la strada a nuove opportunità.

9 – Celebra ogni piccolo traguardo

Ogni passo verso il successo è un successo in sé. Che si tratti di un piccolo risparmio o di un investimento che cresce, celebrare ogni risultato aiuta a mantenere alta la tua motivazione. Riconoscere i piccoli traguardi ti dà la spinta per continuare a lavorare verso i tuoi obiettivi, senza perdere mai di vista il tuo percorso.

10 – Investi sulla tua crescita personale

Investi continuamente nel tuo sviluppo personale e professionale. Che si tratti di corsi, letture o esperienze pratiche, ogni passo di apprendimento è una nuova occasione per espandere le tue conoscenze, mettere in campo idee nuove e affrontare le sfide con sempre maggior fiducia e confidenza.

Leggi anche Il denaro non è (ancora) roba da donne