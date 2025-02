Come scrivere un curriculum in modo brillante? Come sostenere un colloquio di lavoro? E ancora: quali consigli per gestire la propria pagina LinkedIn e la propria web reputation?

Oggi rispondere a queste e a tante altre domande che spesso agitano chi è alla ricerca di un lavoro, è ancora più facile. Anzi, è un gioco (in scatola).

Si chiama Avanti tutta! Allena il tuo futuro il primo gioco da tavolo ideato da Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro tra i primi operatori del settore in Italia, studiato per stimolare funzioni esecutive come la pianificazione, la concentrazione e la flessibilità mentale.

Non è semplice affrontare tutti questi temi, soprattutto per i più giovani. Ma grazie a uno strumento giocoso, al contempo ricco di contenuti, il percorso può essere meno accidentato.

Per loro stessa natura, infatti, i giochi da tavolo sono strumenti didattici: insegnano a rispettare i tempi degli altri, a comprendere e seguire le regole, a collaborare. Se si perde, stimolano la mente a trovare nuove strategie, permettendo di veicolare le informazioni attraverso sistemi non solo nozionistici, ma esperienziali, riferibili al mondo reale.

In un’epoca tutta digitale, in cui è acceso il dibattito non sempre ordinato sull’Intelligenza Artificiale, Openjobmetis propone di riunire le persone intorno a un tavolo per trascorrere del tempo di qualità con insegnanti, tutor e amici, sviluppando empatia, spirito collaborativo e visioni prospettiche. Si cresce giocando attraverso le carte obiettivo che portano i giocatori a immaginare di svolgere diverse professioni, per ciascuna delle quali è importante possedere determinate competenze. Il tutto, non senza qualche ostacolo da gestire con metodo e resilienza quando si capita nelle caselle “opportunità” e imprevisti”.

Ma come si gioca ad Avanti tutta! Allena il tuo futuro? Occorre prima di tutto essere almeno in due, per un massimo di sei giocatori; si può impiegare da 30 a 45 minuti, oppure evitare di darsi un limite di tempo. Lo scopo finale? Naturalmente, quello di arrivare a firmare il contratto di lavoro.

A fare da sfondo grafico alla plancia di gioco c’è una città con tanto di scuola, città, palestra, officina, ristorante, centro commerciale e tanti altri luoghi rappresentativi dei posti nei quali esercitare il proprio talento.

“Quando Elisa Origi, che nel Team Comunicazione ha un intuito speciale per i prodotti editoriali, è arrivata in ufficio con un Monopoly in mano e ha esclamato “Perché non creiamo il primo gioco da tavolo per spiegare il mondo del lavoro ai ragazzi?”, ci siamo subito lanciate in questa nuova avventura, del tutto nuova per noi… ed è stato davvero entusiasmante! – ha spiegato Chiara Forlin, Responsabile Comunicazione & Marketing di Openjobmetis. Progettando ‘Avanti tutta!’, abbiamo costruito il percorso casella per casella, immaginando i ragazzi che, con un lancio di dado, scoprono divertendosi come prepararsi al loro primo lavoro, fino ad arrivare alla casella finale della ‘firma del contratto’. Una curiosità sul nome del gioco: abbiamo fatto un lungo brain storming per arrivare a sceglierne uno che ascoltiamo spesso! Quelle due parole ‘Avanti tutta’ sono infatti il motto del nostro AD, Rosario Rasizza, quello con cui conclude un intervento o una mail quando vuole approvare con entusiasmo una proposta o trasmettere carica prima di affrontare una sfida. E allora – conclude Chiara Forlin: AVANTI TUTTA!”

Il gioco non è vendita ma può essere richiesto gratuitamente (via e-mail a [email protected]) da scuole, università, formatori e HR Manager che vogliano integrare questo nuovo strumento ludico fra le proprie attività di orientamento.

Nei prossimi mesi, presso tutte le filiali di Openjobmetis verranno organizzati degli speciali tornei di Avanti tutta! Allena il tuo futuro: sarà un nuovo modo per dare l’avvio a una giornata di open day per candidarsi e affinare la propria strategia per muoversi fra le opportunità di impiego ancora una volta grazie al supporto di un’Agenzia per il Lavoro. Avanti tutta! Allena il tuo futuro è stampato su carta e con materiali ecologici.