P artirà il 5 aprile Panorama Journalism Academy, il nuovo Master universitario in giornalismo targato Panorama che ha l’obiettivo di formare i professionisti del futuro





I valori del Master

«Panorama Journalism Academy non è un altro corso di giornalismo, ma il corso che non c’era. E che certo non garantisce il posto di lavoro in un settore in profondissima trasformazione, ma fornisce gli strumenti per affrontarla al meglio quella trasformazione. Anzi, per cavalcarla» lo definisce così Massimo de’ Manzoni, condirettore de La Verità e direttore del Master. E per riuscire a fare questo bisogna uscire dalla comoda autostrada del “pensiero unico” e avventurarsi sui sentieri del “pensiero differente”. Ed è esattamente quello che questo Master vuole fare. «Possiamo riuscirci perché in un certo senso siamo nati diversi. Perché il culto del dubbio e la contro narrazione sono da sempre i tratti distintivi dei fondatori di questo gruppo editoriale: il cosiddetto Metodo Belpietro. E perché i corsi che offriamo e i professionisti che li animano sono quanto di meglio si possa mettere in campo oggi» continua Massimo de’ Manzoni.

A chi si rivolge il Master

Il Master in giornalismo di Panorama Academy si rivolge a un numero chiuso di laureati che desiderano acquisire le competenze necessarie e gli strumenti più efficaci per lavorare nel mondo della comunicazione, dell’informazione digitale e della carta stampata, stabilendo un legame con un gruppo editoriale indipendente e tra i più dinamici sulla scena italiana.

Nel comitato direttivo, con a capo Maurizio Belpietro, presidente della Società Editrice Italiana e direttore di Panorama e La Verità, ci sono Massimo de’ Manzoni, condirettore de La Verità e direttore del Master, Pierluigi Polidori di Università eCampus e Lorenzo Suraci, fondatore di Rtl 102.5.

Quali sono i punti di forza del Master

Il Master coniuga la formazione accademica a quella pratica, così da offrire agli studenti, giornalisti di domani, un training di qualità nelle più avanzate tecniche di scrittura, videoscrittura, giornalismo digitale, produzione di servizi televisivi e radiofonici, dirette, inchieste, interviste e podcast, elementi di economia e diritto dell’informazione. Ad accompagnare gli studenti in questo percorso, ci saranno insegnanti di assoluta eccellenza, leader nei loro campi di competenza: a partire da Mario Giordano che terrà un corso sul giornalismo televisivo a Martino Cervo con il suo corso Linguaggio e pensiero davanti all’AI, nel quale si propone di fornire una panoramica dei caratteri essenziali dell’approccio giornalistico nella convinzione che solo una padronanza di questi strumenti possa formare professionalità creative e non fungibili con l’avvento – di fatto già in atto – di applicativi di Intelligenza Artificiale pensati per il giornalismo.

Quello che devi sapere se vuoi iscriverti al Master

Il Master in giornalismo, della durata di un anno (l’inizio delle lezioni è prevista il 5 aprile 2024) è un Master universitario di primo livello del valore di 60 crediti formativi che coniuga l’esperienza giornalistica di un brand storico come Panorama con l’esperienza formativa dell’Università eCampus. La proposta formativa prevede 12 corsi accademici per un totale circa di 300 ore di lezione in live streaming, 9 seminari per un totale circa di 30 ore di lezione in live streaming, 200 ore di tirocinio nella testata laboratorio Panorama News diretta dal direttore del Master Massimo de’ Manzoni, 30 ore di laboratori pratici organizzati dai docenti per applicare le competenze teoriche acquisite durante le lezioni, 3 mesi di stage nelle testate del Gruppo e in quelle dei partner e un project work finale.

Le lezioni sono previste in live streaming e con la “formula weekend”, il venerdì e il sabato.

Le iscrizioni chiudono il 31 marzo 2024.

Per informazioni: [email protected]

Main Partner del master: Openjobmetis Agenzia per il Lavoro