N on se ne parla se hai già tutte le competenze per la mansione che andrai a svolgere. Puoi accettarlo quando sei alla fine degli studi, se il tuo settore è in crisi o vuoi rinforzare le tue competenze digitali



Oggi la ricerca del lavoro si associa anche a strategie di marketing, tanto che si dice “devi saperti vendere”. Ecco perché, ispirandomi al concetto dei prezzi civetta, definisco stipendio civetta una retribuzione molto bassa che tanti accettano per un certo periodo, sperando di ricevere prima una formazione, poi un’assunzione con tutti i crismi.

Devi calcolare il rischio

Diciamolo chiaramente, questa situazione può comportare delle criticità, che sono essenzialmente tre. La prima è che se oggi ci sono offerte di lavoro con stipendi molto bassi, è perché si trova sempre qualcuno disposto ad accettarli.

Essere certa della formazione che riceverai

C’è anche il rischio che durante il tirocinio ti mettano a fare il caffè e le fotocopie, senza ricevere la formazione che ti era stata promessa in sede di colloquio.

Non dare per scontato che, poi, ti assumeranno

Infine, terzo elemento da valutare, magari durante il tirocinio impari qualcosa, ma alla fine il datore di lavoro non ti offre un’assunzione. Ti rimetti sul mercato, ma altri continuano a proporti una paga bassa ed entri nel loop dei tirocini da cui molti ragazzi faticano a liberarsi.

Le cautele da prendere

Come mitigare questi rischi? Informarsi sull’azienda (la puoi “osservare” su LinkedIn), fare un’analisi preliminare per capire i propri obiettivi e stilare un bilancio di competenze per individuare cosa sai fare e cosa devi imparare.

Tre motivi per dire “sì” a uno stipendio basso

Ricordiamo che non si accetta uno stipendio più basso se si hanno già tutte le competenze per la mansione che si deve svolgere. Ci sono però tre situazioni in cui può essere strategico accettare.

Se vuoi farti esperienza

Sei alla fine degli studi. È vero che in tirocinio ti pagano pochissimo, ma questa esperienza sul curriculum ti darà una maggiore forza contrattuale.

Se il tuo settore è in crisi

Se lavori in un settore in profonda crisi. In questo caso, per restare sul mercato, devi riqualificarti in un altro settore e per un po’ potresti accettare una paga ridotta anche se hai già anni di esperienza alle spalle. Non possiamo pretendere dal datore di lavoro la formazione e la busta paga da senior.

Se vuoi migliorare le tue competenze digitali

Quando non hai competenze digitali sufficienti. In questa situazione si ritrovano molte persone un po’ in là con gli anni: è probabile che per entrare in un’azienda si debbano acquisire skills digitali che, in ogni caso, serviranno anche in futuro.