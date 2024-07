WomenX Impact, una community di oltre 20.000 persone e un evento internazionale dedicati all’empowerment, alla leadership e all’imprenditoria femminile, lancia la sua Academy. Lo fa mirando a 3 obiettivi: favorire i percorsi di formazione, carriera e crescita personale delle iscritte, fare da ponte con le aziende per permettere loro di trovare opportunità nei settori più richiesti, favorire la sorellanza e il networking tra donne.

L’Academy mira a formare le donne sulle competenze più richieste dal mercato del lavoro

L’Academy conta oltre 30 docenti specializzati (il 90% dei quali sono donne) provenienti da grandi aziende e multinazionali e con curricula importanti. «L’Academy di WomenX Impact nasce per offrire alle donne percorsi di formazione di alta qualità, con docenti professioniste che hanno comprovate e significative esperienze in grandi aziende e realtà globali. L’obiettivo è quello di formare le donne su quelle che sono le competenze più richieste dal mercato del lavoro, in particolare per quei ruoli dove c’è scarsità di talenti a disposizione» spiega la fondatrice Eleonora Rocca.

I corsi dell’Academy presentano tanti casi di studio concreti

«Abbiamo strutturato i nostri corsi in modo da permettere alle nostre corsiste di saper affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro e di trovare spazio in settori in grande crescita» dice Benedetta De Cecco, Project Manager di WomenX Impact Academy «con l’obiettivo di supportare i nuovi talenti nell’acquisizione pratica di competenze digitali, imprenditoriali, di leadership e nello sviluppo di soft skills sempre più richieste e di grande rilievo. Ogni corso è arricchito da casi studio concreti e consigli pratici, offrendo una modalità di apprendimento che trasforma la teoria in azione efficace. Non solo, l’attività di formazione è stata integrata in un ambiente dinamico che favorisce sia la crescita professionale che personale».

L’Academy permette di condividere esperienze

«L’Academy infatti, non è solo un luogo di apprendimento, ma anche una Community attiva dove le donne possono connettersi, scambiare idee, creare opportunità e condividere esperienze» aggiunge infine Eleonora Rocca «abbiamo infatti voluto integrare la parte informativa con la parte di Community». Il tipo di formazione prevista dalla Academy di WomenX Impact propone un taglio molto concreto e pratico e dà un attestato di completamento di ogni modulo.

I corsi offerti vanno dal Marketing alle Soft skills

I principali ambiti in cui spaziano i corsi sono: Marketing & Digital, Legal AI & Tech, Carriera, Imprenditoria & Startup, Comunicazione efficace, Educazione finanziaria, Soft skills. Qualche esempio di corso? “Come cercare lavoro nel 2024: social e candidature digitali”, “Assicurazione e previdenza“, “La maternità nel mondo del lavoro”, ma anche “Tips and Tricks per cercare lavoro grazie a Linkedin” e “The Feedback formula: how to give effective feedback”. Tutte le informazioni si trovano su: https://womenximpact.com/academy/.