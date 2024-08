L’impennata delle temperature e le ondate di calore prolungate stanno causando danni irreversibili alle brugherie, che sono fondamentali per la sopravvivenza degli uccelli migratori. Dai deserti del Nord Africa alle zone temperate del Nord Europa, i volatili trovano riposo, cibo e luoghi in cui riprodursi in questi delicati ecosistemi.

Che cosa sono le brughiere

Una brughiera è uno spazio aperto di piante a bassa crescita create dall’uomo durante l’età del bronzo. Ce ne sono in tutta Europa: dalla Germania ai Paesi Bassi, dalla Danimarca alla Spagna e dalla Francia al Regno Unito. Qui eriche, ginestre ed erbe crescono in terreni sabbiosi e acidi. E qui gli uccelli migratori amano sostare durante le loro lunghe peregrinazioni.

Uccelli migratori a rischio

Tuttavia, secondo BirdLife International e la Commissione europea nel 2024 gli uccelli che hanno utilizzato le brughiere come luoghi di sosta sono stati il 15% in meno. E ci sono specie, come la pispola arboricola, che stanno ormai lottando per sopravvivere dopo le loro lunghe migrazioni dall’Africa sub-sahariana a causa delle condizioni non ottimali trovate quando arrivano in Europa.

Temperature mai così alte

L’ondata di caldo registrata in Europa negli ultimi mesi è stata una delle più prolungate e intense mai avute prima. Le temperature hanno costantemente superato le medie storiche. In alcune aree sono stati registrati picchi senza precedenti. Secondo alcuni calcoli, nell’ultimo decennio le brughiere di tutta Europa hanno subito un significativo degrado.

Tra il 2000 e il 2018 la loro estensione è diminuita dell’1,2%. Le cause principali sono imboschimento, incendi ed espansione urbana. Ma un grande ruolo nella perdita di questi importanti ecosistemi, secondo l’Agenzia europea dell’ambiente lo sta giocando il riscaldamento globale.

La situazione delle brughiere europee

Andando a vedere la situazione in Europa, nella penisola dello Jutland, in Danimarca, il continuo aumento della temperatura ha causato significative alterazioni dell’habitat e gli uccelli faticano a trovare cibo e riparo adeguati.

Situazione analoga nelle brughiere olandesi, dove le temperature sempre più elevate stanno portando a un cambiamento nella composizione delle specie vegetali e a un declino delle popolazioni di insetti, che sono fonti di cibo essenziali per le specie migratorie. Anche le brughiere francesi sono minacciate e le conseguenze sono simili a quelle degli altri Paesi.

Perché è importante proteggerle

Proteggere le brughiere è fondamentale per preservare la biodiversità e per mantenere l’equilibrio ecologico che sostiene la vita. Infatti, i danni a questi ecosistemi hanno conseguenze su tutto il pianeta, specie se si considera che stiamo perdendo dei veri e propri pozzi di assorbimento di anidride carbonica.

I densi apparati radicali delle piante della brughiera prevengono l’erosione del suolo, mantengono la qualità dell’acqua e regolano il flusso dell’acqua, riducendo il rischio di inondazioni durante le forti piogge e mantenendo un approvvigionamento idrico costante durante i periodi di siccità.