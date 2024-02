Cicadapocalypse, milioni di cicale invadono gli Usa: ecco perché e quando accadrà

G li Stati Uniti si preparano ad affrontare un fenomeno rarissimo, che non si verificava dagli inizi del 1800. Ecco che cosa dicono gli esperti

Cicadapocalypse. Memorizza questo termine: ne sentirai parlare molto nei prossimi mesi. Di che cosa si tratta? Presto milioni di cicale scaveranno la loro via d’uscita dal sottosuolo, con gli occhi rossi che brillano e il canto assordante che riempie l’aria.

Saranno talmente tante, da stupirci. Ma non preoccuparti: non succederà in Italia. Questo raro fenomeno si verificherà negli Stati Uniti d’America. Per gli esperti una tale confluenza di creature non si vedeva da quando Thomas Jefferson era presidente, e non accadrà di nuovo fino al 2245.

Cicadapocalypse, spiegata la causa

Gli scienziati prevedono che miliardi di cicale emergeranno questa primavera quando due diverse nidiate – una che si verifica ogni 13 anni e un’altra ogni 17 anni – avverranno contemporaneamente.

Il gruppo che nasce ogni 13 anni, noto come Brood XIX, o Great Southern Brood, è la più grande nidiata periodica di cicale e riguarda tutto il sud-est degli Stati Uniti. La nidiata dell’Illinois settentrionale, o covata XIII, si verifica ogni 17 anni.

“È raro che le due nidiate avvengano contemporaneamente”, ha spiegato alla Cnn il dottor Jonathan Larson, entomologo e assistente professore presso l’Università del Kentucky. Ha aggiunto: “Stiamo parlando di un’assoluta stranezza della natura, uno degli insetti più belli d’America”.

Anche se l’idea di una cicadapocalisse può sembrare inquietante, gli esperti prevedono che le due nidiate non si sovrapporranno in modo significativo. Inoltre, questi insetti stessi, sebbene rumorosi e numerosi, sono innocui. Ecco cosa c’è da sapere per entrare nella stagione delle cicale.

Cicale, cosa c’è da sapere

Gli insetti di questa primavera fanno parte di un genere, o gruppo, di cicale negli Stati Uniti orientali noto come Magicicada, o cicale periodiche. Tre specie emergono in un ciclo di 17 anni e quattro specie in un ciclo di 13 anni.

Il modello che seguono le specie periodiche è diverso da quello delle cicale “annuali”, che in realtà non hanno un ciclo di vita annuale, anche se è possibile vederle ogni estate in gran parte degli Stati Uniti.

Le ninfe, o cuccioli, delle cicale annuali trascorrono da due a cinque anni sottoterra, crescendo lentamente, fino a quando non sono pronte ad emergere. Ci sono così tante generazioni che si sovrappongono, che sembra esserci un flusso costante di queste cicale ogni anno.

Cicale annuali e periodiche: differenze

È facile distinguere le cicale annuali da quelle periodiche. Le annuali tendono ad emergere più tardi nel corso dell’anno, rispetto alle periodiche. Ad esempio, le cicale annuali del genere Neotibicen tendono a comparire nei giorni estivi, intorno ad agosto.

Le periodiche fanno la loro comparsa in primavera. Sebbene esistano numerose specie di cicale annuali, molte di esse sono grandi e verdastre. Le cicale periodiche sono più piccole e per lo più nere, con occhi rosso vivo e ali e zampe sfumate di arancione.

Le cicale sono divise in gruppi chiamati nidiate in base a quando emergono. Una covata può contenere cicale di più specie.

Cicadapocalypse: quando avverrà

Le cicale periodiche questa primavera faranno la loro comparsa quando la temperatura del suolo a 20 centimetri di profondità raggiungerà i 18 gradi. Probabilmente accadrà a metà maggio.

I cicli di vita adulti dei singoli insetti sono solo di poche settimane, ma la loro comparsa sarà scaglionata, quindi ci saranno circa sei settimane di cicale. Quel periodo di un mese e mezzo sarà pieno zeppo di canti ad alta voce, accoppiamenti e poi morti.