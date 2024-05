“Il Tamigi balneabile entro 10 anni”: la promessa del sindaco di Londra

L 'ambizioso progetto del sindaco di Londra, appena rieletto per il terzo mandato: ripulire le acque del Tamigi, attualmente in condizioni allarmanti

Il sindaco di Londra ha promesso di rendere balneabile il Tamigi entro un decennio. Sadiq Khan, rieletto per un terzo mandato alle elezioni comunali che si sono tenute nella capitale britannica giovedì 2 maggio, ha sempre messo al centro della sua amministrazione le tematiche ambientali. Dopo aver messo in atto politiche per ridurre le emissioni prodotte dalle automobili, il primo leader musulmano di una grande capitale occidentale ha deciso di occuparsi del fiume che attraversa Londra che, per i livelli di inquinamento, ha definito senza mezzi termini, un “imbarazzo nazionale”.

Livelli di inquinamento allarmanti per il Tamigi

Lo stato di salute del Tamigi non è davvero dei migliori. In occasione della “Oxford and Cambridge Boat Race” del mese scorso, l’organizzazione benefica River Action ha scoperto che i livelli del batterio Escherichia coli nelle acque del fiume erano 10 volte superiori al limite di sicurezza per il nuoto, stabilito dall’Agenzia per l’ambiente. Precedenti analisi effettuate dall’amministrazione comunale hanno rivelato un aumento di quasi cinque volte nella durata delle fuoriuscite dei liquami a Londra lo scorso anno.

Sotto accusa la Thames Water

Questo aumento dell’inquinamento delle acque reflue è attribuito alla cattiva gestione da parte della Thames Water, la società di servizi privati ​​responsabile della fornitura idrica e del trattamento delle acque reflue nella regione. “Il livello di liquami che le società idriche riversano nei nostri fiumi è uno scandalo”, ha detto il sindaco laburista al The Sunday Times, invitando la Thames Water a prendere urgentemente in mano la situazione. La società, tuttavia, è sommersa da oltre 15 miliardi di sterline (17,5 miliardi di euro) di debiti e deve affrontare diverse multe e indagini legate alla contaminazione delle acque reflue.

La super fognatura che dovrebbe ripulire il Tamigi

La priorità, per l’amministrazione Khan, è terminare entro l’estate il “Tideway Tunnel”, una super-fognatura (costata 5,8 miliardi di euro) lunga 25 chilometri che collegherà 34 canali di scolo delle acque piovane e devierà le acque reflue verso un impianto di trattamento nella zona est di Londra. Capace di contenere 600 piscine olimpioniche piene di liquidi, il Tideway Tunnel è destinato a ridurre la quantità di liquami grezzi scaricati nel fiume. Tuttavia, poiché il cambiamento climatico porterà precipitazioni più intense nel Regno Unito nei prossimi decenni, gli esperti sottolineano che anche questa colossale capacità potrebbe non essere sufficiente.

I progetti del sindaco di Londra per l’ambiente

Il sindaco, durante la campagna per le amministrative, si era impegnato a investire almeno 30 milioni di sterline (34,8 miliardi di euro) in progetti destinati all’ambiente, dalla piantumazione degli alberi al ritorno di pipistrelli e lontre acquatiche nel Tamigi. Considerato quanto i britannici tengano allo stato di salute delle acque, il destino del Tamigi sarà influenzato anche dalle elezioni politiche del Regno Unito che si svolgeranno entro la fine dell’anno.