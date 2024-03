Qualità dell’aria: quali sono le città più inquinate del mondo?

T ra le 100 città più inquinate al mondo, 83 sono indiane. Pakistan e Bangladesh i Paesi con la qualità dell'aria peggiore

Sono indiane le città più inquinate al mondo. Il triste primato spetta a ancora una volta a Delhi (per la capitale è la quarta volta negli ultimi sei anni). È quanto emerge dallo studio World Air Quality Report 2023 dell’organizzazione svizzera IQAir.

In India le città più inquinate al mondo

A sorpresa, il distretto di Begusarai – nello Stato del Bihar – emerge come l’area metropolitana con la maggior concentrazione di inquinanti: nel 2022 Begusarai non era neppure citato. Secondo il rapporto, 1,36 miliardi di persone in India sono esposte a valori di PM 2.5 che superano i livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (esposizione a una concentrazione media annuale di PM2,5 non superiore a 5 microgrammi per metro cubo), e 1,33 miliardi di persone – ovvero il 96% della popolazione – vivono in aree con livelli superiori di sette volte.

Male buona parte delle città asiatiche

Dalla classifica risulta che 99 delle 100 città più inquinate al mondo sono in Asia (fa eccezione la sudafricana Benoni), 83 delle quali in India. L’India, con una media di 54,4 microgrammi di particelle PM 2.5 per metro cubo, è anche il terzo Paese più inquinato al mondo su 134, dopo il Pakistan (73,7) e il Bangladesh (79,9) e prima di Tajikistan (49) e Burkina Faso (46,6). Molto male anche Indonesia, Vietnam e Thailandia le cui città superano tutte i parametri Oms di oltre 10 volte.

I Paesi e le città più virtuose

All’estremo opposto della classifica, dei 134 Paesi analizzati solo 10 rientrano nei parametri raccomandati dall’Oms. Si tratta di Svezia, Finlandia, Estonia, Porto Rico, Australia, Nuova Zelanda, Bermuda, Grenada, Islanda, Mauritius e Polinesia francese. Ed è l’Oceania (Australia, Nuova Zelanda e Polinesia francese) la regione più pulita del mondo.

Quanto alle città, solo il 9% delle oltre 7.800 analizzate a livello globale da IQAir, ha registrato una qualità dell’aria “soddisfacente”. Tre, a pari merito, le meno inquinate al mondo: si tratta delle finlandesi Kuusamo, Utsjoki e Sodankylae (tutte 0,3 microgrammi per metro cubo), seguite da Chu (1,5), in Kazakistan, e Underwood (1,7) in Australia.

Città più inquinate, la raccolta dei dati

I dati dello studio provengono da oltre 30.000 stazioni di controllo e sensori gestiti da istituzioni di ricerca, enti governativi, università, aziende private, e organizzazioni indipendenti.