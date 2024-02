In Slovacchia la prima strada al mondo realizzata con mozziconi di sigaretta

I mozziconi di sigaretta sono trasformati in fibre speciali che diventano additivo per la preparazione dell'asfalto da utilizzare sulle superfici stradali

Stimato che dei 18 miliardi di sigarette fumate ogni giorno in tutto il mondo solo un terzo dei mozziconi di sigaretta finisca nei rifiuti, la città di Bratislava ha sperimentato un nuovo modo di riciclarli.

Il nuovo modo di riciclare i mozziconi di sigaretta

L’azienda municipale di gestione dei rifiuti della capitale slovacca (OLO) ha annunciato una nuova campagna per raccogliere e riutilizzare i mozziconi. Già durante i mercatini di Natale, OLO ha sperimentato contenitori speciali progettati per raccogliere sia i filtri di sigaretta standard sia quelli che si trovano nei moderni dispositivi per il tabacco riscaldato, come i vaporizzatori.

Materiali di scarto per realizzare l’asfalto

OLO ha dichiarato che posizionerà contenitori di riciclo appositamente progettati per le sigarette in occasione di eventi pubblici a partire dal 2024. Anche se l’iniziativa non rappresenta di per sé una novità, la vera rivoluzione è quella legata al loro riutilizzo. In collaborazione con il Comune di Bratislava e le società SPAK-EKO ed EcoButt, OLO contribuirà infatti a trasformare il materiale di scarto in asfalto per strade.

“Se i visitatori di un festival, di una manifestazione sportiva, di un mercato o di un altro evento urbano getteranno i mozziconi di sigaretta in nell’apposito contenitore per il riciclaggio, contribuiranno non solo a un ambiente più pulito ma anche al recupero materiale di questo tipo di rifiuti”, spiega attraverso un comunicato Martina Čechová, direttrice di OLO.

Il progetto congiunto prevede la trasformazione dei filtri di sigaretta in fibre speciali che potranno poi diventare un additivo per la preparazione dell’asfalto da utilizzare sulle superfici stradali.

La prima strada al mondo realizzata con mozziconi

Anche se con questo nuovo progetto Bratislava spera di aumentare il riciclaggio degli scarti di sigaretta, non sarà la prima volta che i filtri verranno utilizzati per costruire strade. Esiste infatti già una strada in Slovacchia realizzata da EcoButt utilizzando sigarette scartate. Si trova a Žiar nad Hronom, una regione centrale del Paese, ed è il prima del suo genere al mondo.

In che modo i mozziconi di sigaretta danneggiano l’ambiente?

La spinta a riciclare i mozziconi potrebbe avere un impatto positivo significativo sul pianeta. I filtri sono composti principalmente da microplastiche, in fibre di acetato di cellulosa, che dispersi nell’ambiente subiranno un processo di scomposizione dettato dalla luce solare, l’umidità e altri fattori ambientali.

Non solo: gli esperti hanno ribadito che nei mozziconi si trovano sostanze come il polonio 210, ammoniaca, benzene, nicotina, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici. Una concentrazione di componenti estremamente tossica per l’uomo, l’acqua, il suolo e gli ecosistemi.