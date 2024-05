L a municipalità di Anversa distribuirà 2.000 alberi ai residenti che ne faranno richiesta. Ecco scopo e benefici dell'iniziativa

Fino al 30 settembre 2024, la città belga di Anversa distribuirà gratuitamente 2.000 alberi ai residenti che hanno a disposizione un giardino o uno spazio adibito per la piantumazione. Il progetto fa parte di un’iniziativa del consiglio locale chiamata “Neighbourhood in Bloom“.

Anversa città verde

Per il progetto sono stati selezionati 20 tipi di alberi che si adattano bene all’ambiente urbano. La speranza è che l’iniziativa contribuisca a rinfrescare la città durante l’estate, a migliorare la qualità dell’aria e a creare più terreni riproduttivi per uccelli e altri animali.

Già l’estate scorsa, la municipalità belga aveva mandato un messaggio green ai suoi abitanti. In quell’occasione i vagoni dei tram cittadini erano stati trasformati per un giorno in un rigoglioso giardino mobile, con piante inserite in ogni spazio disponibile per incoraggiare i residenti a dedicarsi al giardinaggio urbano.

Perché Anversa incoraggia il giardinaggio urbano?

Lo scopo del progetto è incoraggiare i residenti a impegnarsi nel giardinaggio per trasformare la loro città in un luogo più verde e più sano in cui vivere. Nell’ambito dell’iniziativa, il comune di Anversa offre gratuitamente anche “giardini in facciata” a tutti i giardinieri urbani in erba.

Coloro che vivono nel quartiere centrale della città possono richiedere al comune piante, ghirlande da appendere tra le case lungo le strade e alberi. Il comune offrirà anche assistenza finanziaria a coloro che desiderano acquistare un barile per la raccolta dell’acqua piovana per irrigare i propri giardini.

Lo schema si ripete dopo il grande successo del 2022, quando i cittadini di Anversa arrivarono a creare oltre 200 giardini in facciata, 170 aree alberate e 100 ghirlande decorative.

Quando si tratta di far nascere nuovi giardini, il consiglio distrettuale è responsabile del sollevamento della pavimentazione, della posa del terreno e della piantumazione, mentre i residenti dovrebbero poi mantenere gli arbusti e il verde.

Quali sono i vantaggi dei giardini urbani?

Aggiungere il verde agli ambienti urbani non è solo esteticamente gradevole. Piante e alberi contribuiscono infatti ad abbassare le temperature nelle città e a mitigare il cosiddetto effetto “isola di calore”, fenomeno a causa del quale le aree urbane sono significativamente più calde di quelle rurali circostanti.

Altri vantaggi? Il verde contribuisce alla riduzione dell’inquinamento e a rendere l’aria più pulita, senza contare i benefici sull’umore e sul benessere mentale di chi si dedica anche solo per una decina di minuti al giorno al suo giardino urbano.