M essaggi d’amore da piante e fiori: prepariamoci a salutare l’anno che se ne va e ad accogliere con lo stesso calore il nuovo in arrivo

La tradizione di fine anno nel Giardino Felice

Qual è il vostro personale rito propiziatorio di fine anno? Perché ognuno ha il suo (immagino).

Foglie di caco ritagliate ed essiccate

Io approfitto delle giornate corte e del buio che mi circonda già da metà pomeriggio per leggere (avete visto i consigli di lettura green per le feste? Se no, cliccate qui) e soprattutto per ringraziare. Complici le tenebre, perché qui nel giardino felice quando arriva la sera non si vede una luce, se non le stelle del cielo ed il faro del Monte (di Portofino ma molto, molto lontano), apro la mia agenda e ogni giorno scelgo a chi e come esprimere la mia riconoscenza.

Cercare messaggi d’amore ovunque, in natura. Ecco quello della mia Calla.

Questa è solo una piccola dimostrazione d’amore e succede che, anno dopo anno, messaggio dopo messaggio, mi sono accorta (anzi, me lo hanno fatto notare gli amici) che la mia figura-simbolo o feticcio è il cuore. Vedo cuori ovunque, soprattutto nel mio Giardino Felice.

Ringraziare con la Natura

Sarà perché sono spesso innamorata (sempre e comunque di piante e animali, a fasi alterne anche delle persone) che inconsciamente ho scelto il cuore per rappresentare me e i miei stati d’animo. Lo vedo ovunque: mentre raccolgo le foglie secche, in un sasso, quando affetto un limone o mi cade l’occhio su un petalo portato a me dal vento. E quelle poche volte che non li vedo lì già pronti per esser fotografati, allora li ricreo io i miei “cuori vegetali”, spesso pensando a chi li dedicherò.

Semi di melograno, pronti per la merenda

Succede quindi che durante l’anno, in ogni stagione, la mia piccola collezione si amplia e -arrivato Dicembre- è pronta per esser stampata su carta e spedita (o inviata via mail). Mi piace ringraziare le persone che hanno arricchito la mia vita con un messaggio di amore che arriva dalle piante. Le stesse che, a modo loro e senza sgarri, fanno la stessa cosa per me: mi rendono migliore.

È sempre un buon momento per ringraziare, ma ora può diventare anche un proposito per l’anno nuovo.

E mi piace sapere di non esser la sola: curiosando su Instagram, diversi anni fa, incrociai una artista/fotografa americana, Mary Kocol, che -scoprii poi, quando mi inviò un bigliettino per ringraziarmi di un articolo che avevo dedicato a lei e alle sue opere floreali- ha fatto di questo rito bizzarro una vera e propria forma d’arte. Se vi incuriosisce il suo lavoro, guardatelo in tutta la sua bellezza qui: www.marykocol.com e scorrete fino ad arrivare al suo alfabeto fiorito.

C’è un cuore verde per ognuno

Come dicevo, provo sempre ad abbinare ogni cuore alla persona che lo riceverà, perché ognuno di loro è differente per materiali, colori, textures. Così succede che il mio Giardino Felice, anzi, una sua piccola parte, viaggi per il mondo e finisca in altre case, in altri giardini… Quest’anno mi piace pensare che finisca anche da voi, che mi leggete e interagite con me da questa Primavera sul “grande tema” (leggi: piante e fiori felici).

L’augurio mio e delle rose del mio giardino per tutte le Donne Moderne che amano piante e fiori come li amo io.

Perciò, non conoscendovi proprio uno a uno, vi dedico tutti i cuori che ho raccolto e collezionato durante questo anno spiazzante ed intenso. Facendolo, vi ringrazio per aver condiviso questa passione che ho, che abbiamo, e vi invito a continuare a coltivarla per renderla ancora più sana, intensa e bella a fine anno e anche durante il 2024. Ci vediamo lì.

La mia love gallery di fine anno



– Anche le zucchine hanno un cuore e possono inviare messaggi d’amore

– Cinorrodi di rosa canina e un rametto di timo da dedicare a chi si ama.

– Cuore profumato agli agrumi

– Cuore realizzato con i petali appassiti delle rose che erano sulla tavola di Natale.

– Il cuore bianco della calla

– Messaggi d’amore anche nella frutta secca. Questo è un seme di mandorla maturato nel mio Giardino Felice.

– Messaggio d’amore dal mio limone. La foglia cuoriforme mi sta anche dicendo che ha bisogno di un trattamento perché ingiallita

– Messaggio d’amore e augurio per l’anno nuovo. Una foglia trovata nel bosco, bagnata dalla pioggia.

– Nove la scorsa estate mentre controlla la realizzazione del cuore per i miei biglietti di auguri.

– Petalo a forma di cuore

– Sorpresa in un agrume. Questo è un limone che ama.

– Un cuore di piccoli fiori di campo multicolor, fatto questa estate e poi fotografato e stempato per i biglietti con i propositi ben auguranti per l’anno nuovo.