C ambia la dichiarazione dei redditi, che diventa più facile. Ma rimarrà comunque possibile la “vecchia” modalità

Semplificare. È la parola d’ordine per il 2024, almeno in tema di dichiarazione dei redditi, “croce e delizia” per molti contribuenti. Il Governo ha deciso di modificare le modalità di compilazione dell’attuale modello 730, eliminando quadri e codici, e di fatto trasformando il modulo in una sorta di questionario. Attenzione, però, perché la novità non riguarderà tutti, ma solo pensionati e dipendenti.

Qui ti indichiamo cosa cambia, le nuove norme e per chi sono valide.

Modello 730, si cambia

La sperimentazione arriva a pochi mesi dalla scadenza per la compilazione del modello 730 e consiste in una alternativa alla tradizionale modalità di dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione dei contribuenti un modello “semplificato” di dichiarazione precompilata. In concreto la novità principale consiste nel fatto che non ci saranno riquadri da riempire né codici di tributi da riportare, seguendo istruzioni spesso non facili. Di fatto gli utenti potranno disporre di un questionario in cui si dovranno confermare informazioni già a disposizione del Fisco.

Come funziona il nuovo 730 semplificato

A spiegare come funziona il nuovo modello è stato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in una memoria consegnata alla commissione Finanze e Tesoro del Senato pochi giorni fa: «Il contribuente potrà verificare, ed eventualmente integrare, le informazioni di dettaglio proposte dall’Agenzia nell’applicativo web dedicato alla dichiarazione precompilata, con un percorso guidato, che non richiede l’individuazione dei campi del modello dichiarativo, e con un linguaggio semplificato». Le domande contenuto nel nuovo modello potranno essere, ad esempio, sulla «correttezza del reddito», la rispondenza delle «spese mediche» e delle «detrazioni» che sono proposte dal sistema in modo automatico.

Come modificare le informazioni

In caso occorra modificare un dato contenuto nel nuovo modello precompilato, il contribuente potrà procedere in modo autonomo, seguendo un percorso guidato. Come spiegato ancora dall’Agenzia delle Entrate, sia in caso di conferma che in caso di modifica delle informazioni a disposizione del Fisco da parte del contribuente, quest’ultimo sarà avvisato tramite un messaggio. In ogni caso la novità non rappresenta un “obbligo”, ma solo un’opzione: chiunque potrà ancora utilizzare il modello 730 tradizionale.

Chi può accedere al 730 precompilato semplificato

A chiarirlo è ancora l’Agenzia delle Entrate: «Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni); redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti».

Quando entrano in vigore le novità

Trattandosi di una novità, anticipata nei giorni scorsi, ora occorrerà attendere un passaggio formale, che consiste nel via libera da parte del Garante della privacy all’uso delle informazioni che sono contenute nella versione alternativa e semplificata del modello 730. Il nuovo questionario, infatti, sarà formulato sulla base di dati già a disposizione delle banche dell’erario, che l’utente dovrà limitarsi a confermare oppure potrà modificare in modalità “fai-da-te”, senza dover mettere mano, come avviene oggi, a quadri e codice tributo. Tra questi, per esempio, rientreranno informazioni relative a un mutuo in corso di pagamento o spese mediche o per ristrutturazioni, sostenute.

Sempre più dati online

La possibilità di utilizzare un modello precompilato si inserisce in un percorso di sempre maggiore digitalizzazione dei dati e condivisione di questi tra enti. Un esempio è rappresentato dalle spese sanitarie, che sono comunicate al Fisco pressoché in tempo reale al momento dell’acquisto dei farmaci. Secondo la stessa Agenzia delle Entrate, infatti, nel 2023 le informazioni precaricate nel 2023 sono state oltre 1,3 miliardi, con 19,7 milioni di download. Di queste oltre 1 miliardo è costituito proprio dai dati sanitari. A seguire ci sono oltre 99 milioni di dati relativi ai premi assicurativi e 73 milioni di certificazioni uniche.