C osa succede ai nonni quando i nipoti diventano grandi? Non servono più? Come cambia la loro relazione con gli adolescenti di famiglia? Risponde la psicoterapeuta

Succede sempre più spesso. E molti nonni se ne lamentano o, semplicemente, soffrono in silenzio. Superata la fase dell’infanzia dei nipoti da un giorno all’altro sentono di non servire più. Non c’è più bisogno del loro aiuto, non occorre qualcuno che accompagni i bambini in palestra, che prepari il pranzo e controlli i compiti. E quei bimbi che fino a ieri erano prodighi di abbracci, di coccole e di parole affettuose lasciano il posto ad adolescenti scostanti e riottosi da cui gli anziani si sentono trattati come, degli estranei o poco più.

Il ruolo dei nonni oggi

È un fenomeno relativamente nuovo e si spiega anche con il fatto che sono sparite le famiglie allargate delle passate generazioni, quelle in cui i vecchi avevano autorevolezza e venivano ascoltati, consultati. La loro presenza era considerata un valore che andava al di là delle incombenze pratiche. A coloro che hanno i capelli bianchi oggi non viene riconosciuta più nessuna forma di sapienza. Servono quando ci sono bimbi piccoli perché sanno essere più affettuosi e disponibili di qualunque babysitter.

I nonni e gli adolescenti

Quando si fa strada il bisogno di emancipazione dei ragazzi, i nonni vengono semplicemente accantonati. Diventano noiosi e non hanno più niente da dire a una gen Z immersa nel suo mondo digitale e che tende a vedere perfino i genitori come boomer che non capiscono niente, figuriamoci chi è nato senza televisore! E proprio perché questi nonni sono stati un po’ dei vice genitori, staccarsi da loro durante l’adolescenza per i giovani diventa fisiologico, fa parte del percorso di crescita.

Come mantenere il rapporto nonni-nipoti

Se gli anziani vogliono mantenere un autentico piacere nel contatto con i ragazzi della famiglia, chiedere la mediazione delle mamme e dei papà è quasi sempre inutile. Ed è altrettanto inutile imbarcarsi in discussioni e rivendicazioni con i nipoti. Invece possono difendere la loro diversità, il loro vivere in un mondo differente senza cadere nella tentazione di fare i giovani a tutti i costi. Se sapranno mantenere la loro identità, mostrarsi per quello che sono, ci saranno ancora momenti in cui i nipoti apprezzeranno questo loro essere speciali. E lo dimostreranno con un affetto vero, anche se in dosi omeopatiche.