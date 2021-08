Come sfruttare le fioriere per avere una casa super colorata

D i materiali e colori diversi: non sono solo contenitori in plastica. Le fioriere arredano e donano tocchi di stile all'appartamento

Piante e fiori abbelliscono casa e donano vivacità e personalità agli ambienti. Ma avete mai pensato di giocare con forme e colori delle fioriere? Posizionando contenitori di diverso materiale e tonalità, anche una semplice piante verde farà risaltare l'angolo della stanza. Che siano messi a terra, su qualche mensola o davanzale della finestra, oppure appese, arredare casa con le fioriere è un modo divertente e spesso anche molto economico di ravvivare l'atmosfera di qualsiasi ambiente esterno ed interno con un tocco creativo.

Pensare alle fioriere come dozzinali contenitori in plastica dai colori basici, è un errore: si tratta di veri e propri complementi di arredo che per design e lo studio su materiali innovativi, sono diventati degli oggetti capaci di dare un accento prezioso ad un ambiente, donando alla casa originalità e stile. La scelta è davvero ampia: si può optare per vasi e fioriere dal design contemporaneo ideali per loft e appartamenti di città, complementi dal gusto romantico con decorazioni e disegni floreali da sistemare in una casa di campagna o in una villa dallo stile shabby e provenzale.

Fioriere pendenti

Un modo per arredare casa con le fioriere, sia che gli spazi siano modesti o ridotti, è quello di sfruttare le altezze e i materiali più diversi. Potreste, infatti, far pendere vasi o supporti vari su cui appoggiarli: possono essere mensole di legno, rami, tubi idraulici, bacchette di vecchie tende in ferro battuto appese con corde o spago (a seconda del peso delle piante e dei fiori che andrete ad appendere). Si tratta di soluzioni originali e fantasiose che liberano spazio dal pavimento e a volte permettono alle piante stesse di crescere meglio perché facilmente esposte alla luce naturale.

Quali fioriere appendere? Qui entra in gioco il riciclo creativo. I centrini della nonna, quelli in macramè lavorati all'uncinetto per capirci, sono perfetti: colorati o bianchi, aggiungono quel tocco divertente alla stanza. Non solo, se avete teiere in ceramica o metallo, grandi tazze o stoviglie vintage a fiori o dal pattern anni settanta potreste magari trasformarle in fioriere pendenti dal grande stile, adatte per case classy o in cui trionfa il modernariato.

Barattoli e stoviglie di recupero

Anche i barattoli sono un ottimo modo per arredare casa con le fioriere. Basta praticare dei forellini per far passare la corda, oppure servirsi di un'asse di legno forata in cui infilare barattoli di vetro (quelli delle conserve che saggiamente non avremo buttato per rispondere alla voglia di bricolage!), da appendere al soffitto con corde: è un modo diverso per riciclare materiali e ricavarne una fioriera perfetta, ad esempio, per le piante grasse. Potreste anche prendere dal bosco un bel ramo di legno naturale robusto come decorazione da appendere al soffitto, ideale per reggere piccole fioriere di ceramica e terracotta.

Cemento e legno

Altre idee per arredare casa con le fioriere: con il legno o il cemento. Il primo risulta più adatto ad ambienti classici e rustici, ma anche minimal, mentre il secondo ad un concetto più industrial o di design. Recuperate alcuni grossi tronchi di legno, scavateli al centro, e inserite succulente oppure orchidee colorate. Se avete una botte in legno, invece, potreste metterla all'ingresso di casa o in giardino, con fiori coloratissimi.

Anche le fioriere in cemento sono originali. Potreste rivestire dei semplici vasi in plastica con del cemento e lasciarlo asciugare (anche colorarlo prima). Ma anche servirsi direttamente in un magazzino di materiali per l'edilizia in cui acquistare per pochi euro dei blocchi di calcestruzzo forati. Saranno pratici per creare un unico tocco in un angolo del salotto, ad esempio. Perché no, anche per realizzare pareti d'effetto impilandoli uno sopra l'altro o a scacchi.

Quando si decide di arredare casa con le fioriere, il modo migliore è guardarsi attorno: sono diversi i contenitori, anche i più stravaganti, che si possono trasformare in colorati contenitori per le vostre piane e fiori. Questo vale sia per il giardino che per l'appartamento. Un esempi? Ricordate i colapasta in metallo smaltato che usava la nonna in cucina? Ecco, sono fioriere perfetto perché, non solo arredano e donano vivacità, ma forniscono ventilazione e drenaggio per le vostre piante. Sono ideali per piante grasse o stagionali come viole o primule, e si possono appendere anche come cestini.

Ricerche in soffitta per fioriere originali

Un altro contenitore perfetto soprattutto per case in cui prevale l'arredo vintage è quello di recuperare una vecchia cassetta degli attrezzi. Se arrugginita ancor meglio. La si può smaltare o lasciare grezza come la si trova. Qualsiasi piccolo contenitore di metallo con un coperchio a cerniera sarà ideale per piante grasse e sempreverdi.

Anche i vecchi annaffiatoi in metallo zincato saranno perfetti come fioriere da posizionare sui ripiani della zona giorno o sulle mensole del bagno con piante e fiori freschi o secchi. Gli annaffiatoi, poi, sono ideali da appendere alle ringhiere o alle scale. E perché non dare una chance anche ad un semplice tubo idraulico in PVC? Basta tagliarlo a metà orizzontalmente e piantare tutte le piante che si desiderano. Ideale anche per le aromatiche da tenere sul davanzale!