Ariete

Lascerete volentieri agli altri il compito di fare considerazioni e di esprimere giudizi per concedervi, invece, un momento leggero, simpatico, che sappia sempre sorridere.

Toro

La Luna Piena riflette la sua luce obbligandovi a guardare, in modo più attento, a certe persone, ad alcune realtà che vi sono vicine. Non date retta ai sospetti, alle insinuazioni.

Gemelli

Attenzione a quel Plutone che prova a farvi considerare ogni cosa da un altro punto di vista. A quelle idee che sembrano funzionare ma che poi vi si sbaglieranno.

Cancro

Questa Luna, piena ma un po’ dubbiosa, quasi sofferente, potrebbe rendere delicato il vostro rapporto con ogni forma di fantasia, di invenzione. Fidatevi delle abitudini.

Leone

Fate i conti con una Luna che vi rende insofferenti e con un Mercurio che si scontra con l’incertezza. Per questo si direbbe essere un momento da dedicare alla calma, ad una sana prudenza.

Vergine

Plutone pesa un po’ sulla vostra energia, sul vostro modo di pensare e di capire, rendendo tutto meno semplice, meno scontato. Dovrete prima fare ordine tra le idee.

Bilancia

Avrete un atteggiamento dubbioso e un po’ scettico circa tutto ciò che gli altri vorranno e potranno fare. Convincetevi che serva più fiducia, e un maggior spirito di collaborazione.

Scorpione

La Luna brilla dal vostro segno regalandovi la capacità di guardare ad ogni cosa da un altro punto di vista. Solo evitate di condividere ogni pensiero, perché altri non capirebbero.

Sagittario

Ci saranno persone, forse colleghi, che si comporteranno in modo strano, non troppo chiaro, accendendo in voi alcuni sospetti. Per ora, però, aspettate e capite meglio.

Capricorno

Attenzione a come vi comportate con una persona amica, a quali idee e giudizi le dedicherete, perché forse potreste esagerare. Siate sempre costruttivi, aperti alle parole.

Acquario

Momento ideale per capire meglio certe dinamiche di lavoro, esprimendo giudizi chiari, obiettivi e che davvero vi serviranno per capire meglio cosa dovete fare.

Pesci

Attenzione a come direte certe cose, perché l’utilizzo di alcune parole e di certe espressioni rischierà di creare dubbi e sospetti tra le idee di chi vi ascolta.