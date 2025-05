Ariete

La Luna potrebbe diventarvi improvvisamente simpatica e aiutarvi a trovare il giusto equilibrio tra logica e fantasia. Non vi mancherà proprio nulla per stare bene.

Toro

Non abbiate fretta di cambiare, di fare cose nuove rompendo piccole abitudini. Aspettate piuttosto che la Luna vi suggerisca il momento migliore, la giusta energia.

Gemelli

Le emozioni potrebbero farsi meno leggere con il passare delle ore, facendovi apprezzare sia la fantasia, con le sue fughe, che la logica, con le sue certezze.

Cancro

Sarete disposti a cedere in nome di rapporti migliori e di un’armonia che vale pure qualche piccolo sacrificio. Dimostrando che sapete essere flessibili, che ci mettete il cuore.

Leone

Lentamente emozioni e sensazioni vi metteranno in connessione con tutto, rendendo facile e spontaneo ogni pensiero, ogni gesto e intenzione. Vi basterà solo aspettare.

Vergine

Una volta tanto, la vostra prudenza vi aiuterà. Perché se non avrete fretta di parlare allora saprete capire meglio certe situazioni, evitando di dire cose sbagliate.

Bilancia

Se Venere vi spinge ad essere più comunicativi del solito, ecco che la Luna vi suggerirà quando parlare, quale sia il momento migliore per spiegare ciò che pensate.

Scorpione

Davvero avete bisogno di più tempo per accettare una proposta, un cambiamento, un cambio di programma. Non abbiate premura di dire di sì o di promettere.

Sagittario

Aspettate che la Luna porti energia e emozione al vostro presente. Perché tutto, improvvisamente, vi sembrerà più facile, più possibile, più a portata di mano.

Capricorno

Il bel trigono che unirà la Luna a Saturno promette già un momento in cui sarà facile andare d’accordo con cuore di qualcuno. Momento ideale per amare di più.

Acquario

Sembra che certi sogni, e certi pensieri che si proiettano in avanti, vi sappiano convincere, facendovi credere in quelle promesse a cui non sempre ci affidiamo.

Pesci

Possibile che qualcosa non vada proprio come vorreste, non cambiando, non migliorando. E subito accenderete pensieri e preoccupazioni, per capire come fare.