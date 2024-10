Usare bicarbonato o aceto

Per cominciare, i prodotti naturali come il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco sono alleati preziosi. Il bicarbonato di sodio è particolarmente efficace per assorbire gli odori. Basta spargerne una quantità generosa all’interno del bidone e del sacchetto, lasciarlo agire per alcune ore, quindi scuotere o aspirare i residui. L’aceto bianco, invece, può essere utilizzato come spray. Mescolalo in parti uguali con acqua e spruzza l’interno del bidone e del sacchetto. Lascia asciugare all’aria per neutralizzare gli odori persistenti.

Aerare e asciugare correttamente

Un altro metodo essenziale consiste nel ben aerare e asciugare i bidoni. Dopo aver pulito l’interno con bicarbonato di sodio o aceto, lascia il bidone aperto in un luogo ben ventilato. Se possibile, esponilo al sole, poiché i raggi UV aiutano a eliminare i batteri responsabili dei cattivi odori. Assicurati che il bidone sia completamente asciutto prima di riporlo per evitare la formazione di muffe.

Come prevenire i cattivi odori

Per prevenire e mantenere un odore piacevole nei tuoi bidoni, utilizza questa tecnica. Metti un po’ di bicarbonato o di borotalco sul fondo del bidone. Inserisci della carta assorbente o fogli di giornale per impedire ai residui di cibo e di liquido di cadere sul fondo. Inserisci nel bidone due sacchetti biodegradabili (uno conterrà l’altro) facendoli aderire bene da tutti i lati. Aggiungi dell’altro bicarbonato o borotalco sul fondo del sacchetto per potenziare l’assorbimento dei cattivi odori. Applica dei feltrini profumati sul bidone per una freschezza duratura.

Leggi anche Come eliminare l’odore di vino dalle bottiglie

Leggi anche Come eliminare il cattivo odore degli asciugamani