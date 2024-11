Angolo lettura confortevole

Creare un angolo lettura in una bow-window è un’ottima maniera per sfruttare la luce naturale. Installa una panca morbida adattata alla forma della finestra, arricchita con cuscini confortevoli. Aggiungi scaffali o contenitori sotto la panca per i tuoi libri e riviste. Una lampada da lettura completerà questo spazio accogliente, perfetto per rilassarsi con un buon libro.

Spazio pranzo luminoso

Trasformare la tua bow-window in un angolo pranzo può creare un’atmosfera conviviale e luminosa. Posiziona un piccolo tavolo rotondo e sedie comode davanti alla finestra per goderti la vista mentre mangi. Usa tende leggere o persiane per modulare la luce secondo le tue esigenze. Questo allestimento è ideale per colazioni soleggiate o cene intime.

Giardino d’inverno interno

Una bow-window può anche diventare un incantevole giardino d’inverno. Disponi piante in vaso di diverse dimensioni e varietà per creare uno spazio verde e rilassante. Usa scaffali o supporti per ottimizzare lo spazio verticale e aggiungere profondità alla tua decorazione. Una poltrona sospesa o una sedia comoda possono completare questo spazio, offrendo un angolo di natura all’interno della tua casa.

