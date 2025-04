Valorizzare l’ingresso di casa è un ottimo modo per creare una prima impressione accogliente e personalizzata. Ecco alcune idee per rendere speciale l’entrata della propria abitazione.

Come arredare l’ingresso di casa

L’errore che facciamo più spesso quando arrediamo casa? Tralasciare l’ingresso! Questa zona infatti il più delle volte non viene considerata, dando precedenza ad altri spazi, come la camera da letto, il soggiorno o la cucina. In realtà si tratta di un’area della casa di cui dovresti prenderti cura. D’altronde gli ospiti passano prima di tutto da qui non appena entrano nell’abitazione e da subito possono farsi un’idea di quello che è lo stile scelto per l’arredamento.

Ingresso di casa: come arredarlo

Il primo segreto per valorizzare l’ingresso di casa è quello di scegliere un arredamento strategico, ovvero pratico e funzionale alle proprie esigenze. Utile è per esempio una consolle per appoggiare le chiavi, la posta o qualche soprammobile. È importante scegliere un modello che si adatti allo stile dell’abitazione e che abbia la giusta grandezza. Uno specchio può essere funzionale ad amplificare visivamente lo spazio e strategico per un ultimo controllo prima di uscire. Per mettersi le scarpe e il cappotto si può pensare a una panca o una sedia e a un appendiabiti. Infine, si possono predisporre delle mensole per esporre oggetti decorativi, come foto o piante.

Ingresso di casa: come illuminarlo

Un ruolo importante nell’ingresso di caso lo gioca anche l’illuminazione. Per dare luce all’area intera c’è bisogno di un lampadario, posizionato centralmente, che crea un’atmosfera accogliente e definisce lo spazio. Per illuminare, invece, zone specifiche, come uno specchio o quadro, le applique sono perfette. I faretti sono poi ideali per creare effetti di luce indiretta e valorizzare particolari architettonici.

Ingresso di casa: quali colori scegliere

Solitamente l’ingresso delle case non è molto luminoso a causa della lontananza dalle finestre. Per questo, per dare ancora più luce allo spazio, è bene scegliere un colore chiaro o, se si preferisce, una carta da parati dalla forte personalità, ma non con colori scuri protagonisti. Per i pavimenti, invece, bisogna optare per un materiale resistente e facile da pulire, come il gres porcellanato o il parquet.

Ingresso di casa: come decorarlo

Dopo aver scelto l’arredamento, l’illuminazione e i colori di pareti e pavimenti, è il momento di pensare alle decorazioni. Un tappeto, ad esempio, definisce lo spazio e aggiunge un tocco di colore e texture, così come i quadri o le stampe, che donano un forte elemento di personalità. Per creare un ambiente più green si può completare il tutto con le piante, che hanno la capacità di vivacizzare l’ambiente.

Come arredare l’ingresso di casa piccolo

Se il tuo ingresso di casa è molto piccolo, una cosa che non può mancare, in primis, è la luce. Se il tuo ingresso non ha una finestra, pensa a collocare dei faretti che non occupano spazio e sono molto luminosi. Qualsiasi ingresso piccolo, inoltre, non può fare a meno dell’appendiabiti. Lì puoi riporre cappotti, sciarpe, cappelli e borse. Se lo spazio è davvero risicato, opta per un appendiabiti a parete. Anche uno specchio è fondamentale per illuminare e arredare un piccolo ingresso. Darà l’impressione di ingrandire lo spazio. Attenta, però, a posizionarlo sempre di lato rispetto alla porta di ingresso. Chi entra in casa potrebbe rimanere un po’ spiazzato vedendo, come prima cosa, la sua immagine riflessa. Un mobiletto stretto – alto o basso a tua scelta – è un’ottima soluzione per poter riporre le chiavi di casa e della macchina o gli occhiali da sole. Se non hai spazio per mobile, una o più mensole possono sostituirlo così da avere punti di appoggio. Infine, è utile anche posizionare una panca, una poltroncina o una sedia, dove poter appoggiare provvisoriamente la borsa o dove sedersi quando devi indossare le scarpe prima di uscire. Per dare un tocco di colore e personalità al tuo ingresso, non dimenticarti di appendere un quadro alla parete o di posizionare una pianta all’angolino.

Come arredare l’ingresso di casa stretto e lungo

La prima cosa da fare quando lo spazio è stretto e lungo è pianificare bene il lavoro da realizzare. Per un ingresso stretto e lungo infatti ti serviranno mobili che tengano conto delle misure inferiori rispetto alla norma e che si adattino alle tue esigenze. Usa un taccuino per segnare le misure e fatti aiutare da metro. Ricordati di essere molto precisa perché in questi casi anche un centimetro in più potrebbe fare la differenza.

Gli specchi

Come dilatare gli spazi in un ambiente piccolo? Sfrutta il potere della luce e degli specchi. Si tratta di un trucco che viene usato anche per arredare le stanze piccole della casa. Il vetro infatti “inganna” l’occhio creando la sensazione che l’ingresso sia più ampio. Se non ci sono finestre oppure punti luce naturali opta per l’illuminazione artificiale. Scegli una luce che simuli quella solare, optando per dei faretti a incasso che occupano poco spazio e creano da subito un’atmosfera accogliente. Sulla parete principale, meglio se di fronte o accanto alla porta, posiziona una specchiera: rifletterà la luce del soffitto, diffondendola in tutto l’ambiente e creerà al contempo una sensazione di profondità orizzontale. Puoi aggiungere anche altri specchi, con forme e fogge differenti. D’altronde non sono solo belli, ma anche utili perché consentono di specchiarsi prima di uscire e arredano in modo discreto ed elegante.

I mobili giusti

Grande effetto e piccola resa: la consolle è un mobile eccezionale. Occupa pochissimo spazio, dunque è l’ideale per un ingresso stretto e lungo, ma al tempo stesso arreda. Sceglila in modo da indicare da subito lo stile di arredamento che hai scelto per la tua casa. Se è mediterraneo punta su una consolle in materiale naturale, sui toni del bianco, se invece ami lo stile scandinavo orientati su linee semplici ed essenziali. Non esagerare con i soprammobili: sopra la consolle possono trovare spazio uno svuotasche e qualche cornice con delle foto di famiglia. Il modello con il cassetto è l’opzione vincente per le amanti dell’organizzazione. Dentro infatti ci potrai mettere penne, post-it, bollette da pagare oppure documenti.

Altri mobili utili per arredare un ingresso stretto e lungo? Senza dubbio il portaombrelli, di design e utile per non bagnare ovunque quando fuori piove. Un appendiabiti per far sentire subito a loro agio gli ospiti. Il segreto è rinunciare a mobili troppo ingombranti e orientarsi su soluzioni a parete che risultano comunque belle. Ottima anche l’idea di mettere un pouf (meglio se colorato) in cui sedersi appena entrati per togliere le scarpe. In casa siete in tanti? Allora punta su una cassapanca o un baule che possa contenere tutte le scarpe.

Per sfruttare le altezze infine non c’è niente di meglio di un armadio a muro, utilissimo per riporre qualsiasi cosa, in particolare nelle abitazioni piccole. Mentre le mensole forniscono un punto in più: le puoi usare per ideare una mini libreria oppure un punto d’appoggio per le chiavi di casa o altri oggetti utili per chi entra ed esce.

Sfruttare la prospettiva

A volte tutto è questione di prospettiva e un ingresso stretto e piccolo può sembrare più largo sfruttando colori e disegni particolari. Lo sapevi che se usi un tappeto con una fantasia geometrica aumenterai la sensazione di profondità? Un effetto simile si può ottenere con una carta da parati optical, ideale se hai scelto per la casa un arredamento minimal e di design. Ottimi pure i colori tenui, da abbinare al bianco per creare un gioco di chiaro/scuro che regali una sensazione di ampiezza. Un esempio? I mobili slim panna sono l’ideale con pareti beige, mentre il legno caldo si abbina alla perfezione a muri bianchissimi.

Come arredare l’ingresso di casa ampio

Se hai la fortuna di avere a disposizione un ingresso ampio puoi davvero sbizzarrirti con l’arredamento. Stampe, quadri, fotografie appesi alle pareti possono dare quell’impronta personale che contribuisce a renderlo accogliente. Una bella pianta dà quel tocco green che sta sempre bene. Ricordati che spesso l’ingresso è lo spazio con meno luce in casa, per cui è necessario studiare dei punti luce per illuminarlo al meglio: un grande lampadario o dei faretti nel soffitto possono aiutare. La prima cosa che non può mancare in un ingresso ampio è un armadio a muro, magari con ante scorrevoli a specchio. Lì si possono conservare giacche, cappotti, borse, sciarpe e quant’altro. Oltre all’armadio è possibile anche inserire un attaccapanni (a terra o a parete), una scarpiera, da posizionare preferibilmente in un angolo nascosto, e un portaombrelli. È molto utile posizionare nei pressi della porta di casa anche una cassapanca in legno o un mobiletto su cui appoggiare le chiavi di casa e dell’auto. Anche un divanetto o una poltroncina, un bel tappeto e un tavolino fanno la loro figura. E se avanza ancora spazio, perché non pensare di creare un angolo desinato allo smartworking con scrivania, sedia, pc e stampante? Se l’ingresso dà direttamente sul soggiorno e vuoi dividere i due ambienti, puoi ricorrere a mobili o separé: tutti sistemi che ti permettono di non chiudere lo spazio ma di far apparire l’ingresso indipendente dal living.

Leggi anche Consigli per arredare casa con gli specchi