Come abbinare il giallo in casa

I l giallo è un colore versatile che può aggiungere energia e calore alla tua casa. Ecco alcune combinazioni di colori e suggerimenti per decorare gli ambienti della tua abitazione.

Quale giallo usare in casa

Ci sono molte bellissime sfumature di giallo che puoi utilizzare per decorare la tua casa. Ne indichiamo orientativamente tre.

Puoi optare per un giallo brillante, di tonalità media, ispirato alla luce del sole per dare allegria, luminosità e calore all’ambiente. Puoi abbinarlo con i toni del bianco o del grigio chiaro o accostarlo al verde menta e al turchese.

Il giallo ocra (mix tra giallo, terra e arancione) è caldo ed è spesso utilizzato per arredare in stile vintage e bohémien. Si abbina molto bene con tonalità neutre (beige, bianco e grigio) o con tonalità più accese e scure come il verde oliva o il blu notte.

Il giallo senape mescola il giallo, il marrone e l’oro. Anche questa è una sfumatura calda, che rende accogliente l’ambiente. Puoi abbinarlo con colori neutri come grigio chiaro, bianco e beige o con colori scuri e accesi come blu navy o bordeaux per un effetto più ricercato.

In soggiorno

Usa una tonalità di giallo medio per le pareti e abbinalo a una palette di colori terrosi. Incorpora materiali naturali come legno grezzo e mattoni a vista per un’atmosfera eclettica e accogliente.

Scegli un divano in velluto color ocra come pezzo forte. Questo si abbina bene con palette di colori ispirate al boho terroso.

Se non sei pronto a impegnarti con un nuovo colore di pittura, usa il giallo attraverso mobili e accessori. Accenti di giallo brillante, come cuscini o decorazioni, possono aggiungere calore e colore al tuo soggiorno.

Considera di dipingere una mezza parete per aggiungere interesse senza sovraccaricare lo spazio. Le tonalità di giallo senape ispirate al vintage funzionano bene per un’estetica d’epoca.

In cucina

Una combinazione classica è abbinare il giallo al bianco. Considera l’uso di una vernice giallo ocra per i tuoi mobili da cucina. Questo tono ricco e avvolgente crea una base accattivante, perfetta per uno stile moderno ed elegante.

Se hai mobili da cucina in legno chiaro con scaffali a vista, crea accenti alternando ante degli armadi in verde oliva con scaffali aperti gialli. Elementi cromati, come la cappa, aggiungeranno ulteriore luminosità, inondando lo spazio di luce.

Per una cucina moderna, soprattutto in spazi più piccoli, inizia con un soffitto in cartongesso arancione con faretti a incasso. Abbinare mobili da cucina gialli alla base e alle pareti con un piano di lavoro nero crea contrasto. Il paraschizzi bianco porta equilibrio e luminosità, insieme a dettagli cromati sulle ante dei mobili e alcuni motivi in argento o oro sulla parete.

E ancora, se preferisci un aspetto più neutro, considera il grigio chiaro accanto al legno e al giallo. Questa combinazione crea un ambiente sofisticato e luminoso.

In camera da letto

Considera l’uso di carta da parati con il giallo come colore principale. Un motivo floreale può legare senza sforzo altri toni e oggetti nella stanza.

Inizia in piccolo scegliendo un singolo pezzo di arredamento accentato, come una sedia o una scrivania gialla. Anche in una stanza con toni freddi, un pezzo dichiarativo colorato vivacemente può illuminare lo spazio.

Abbina il giallo con tonalità calde come il rosso o l’arancione per creare un’atmosfera invitante ed energizzante. Pensa all’energia vibrante del sole al mattino.

Usare una tonalità simile di giallo ma con tessuti, texture ed elementi diversi può creare un aspetto monocromatico armonioso. Le pareti bianche aiutano ogni oggetto a risaltare.

In bagno

Considera l’uso di piastrelle colorate sulle pareti o sul pavimento. Una piastrella esagonale allegra in un motivo vintage può offrire una nuova interpretazione di un aspetto classico.

Dipingi le pareti sopra un murale di piastrelle di marmo con un giallo caldo. Si abbina splendidamente con toni grigi freddi e aggiunge giocosità allo spazio.

Dipingi il soffitto di una vivace tonalità di giallo per un trattamento inaspettato. Abbinalo a una tenda da doccia a righe e accenti ciliegia per un tocco allegro.

Abbinare il bagno giallo con una tonalità primaria smorzata (ad esempio, con un mobiletto da bagno blu) crea un equilibrio perfetto.

Considera grandi motivi da carta da parati in toni marrone-dorato per uno sfondo grafico ma smorzato. Aggiunge eleganza al tuo bagno.