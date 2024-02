Come arredare una camera da letto mansardata

A rredare una camera da letto in mansarda richiede attenzione e creatività, considerando la struttura non lineare e spiovente di questi spazi. Ecco alcuni suggerimenti per rendere la vostra camera da letto mansardata accogliente e funzionale.

Valorizzate gli elementi architettonici

Le travi a vista o decorazioni murali che richiamano la forma spiovente della mansarda possono rendere l’ambiente unico ed elegante. Sfruttate queste caratteristiche per creare un design ricercato.

Illuminazione naturale

Installate ampie finestre spioventi per sfruttare al massimo la luce naturale. Posizionate il letto sotto queste finestre per godere della vista e lasciate la parte alta libera per un armadio o cassettiere su misura.

Colori e materiali

Optate per tonalità calde e neutre. Il bianco abbinato a effetti legno naturale per travi a vista e pavimenti è una scelta perfetta. Materiali naturali come legno o pietra per complementi d’arredo aggiungono calore all’ambiente.

Design minimalista

Se preferite uno stile moderno, arredate con semplicità. Posizionate il letto al centro, utilizzate armadi a muro con effetto a scomparsa e inserite pochi elementi come una poltroncina o una lampada da terra.