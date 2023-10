Come eliminare i ragni in casa con metodi naturali

L a presenza di ragni e ragnatele in casa è molto comune anche se poco gradita. Se volete eliminarli una volta per tutte, ecco alcuni rimedi naturali semplici ed efficaci che vi aiuteranno.

Olio di Mente piperita

Realizzate una soluzione con acqua e 15-20 gocce di olio di menta. L’odore di questa pianta è odiato dai ragni. Per un’azione più efficace, spruzzate la soluzione sui punti d’accesso (fessure, crepe ecc.) e sui possibili nascondigli di questi insetti.

Eucalipto

Come la menta, anche l’eucalipto ha un odore particolarmente sgradevole per i ragni. Create una soluzione con acqua e qualche goccia di olio essenziale all’eucalipto e spruzzatela sulle superfici e sugli angoli dove gli insetti si intrufolano con facilità.

Aceto bianco

Anche l’aceto bianco è un rimedio efficace per allontanare i ragni. Preparate una soluzione fatta per metà di acqua e per metà di aceto bianco. Una volta pronta, spruzzatela direttamente sulle ragnatele e sulle possibili vie d’accesso dei ragni.

Farina fossile

L’ultima ma non meno efficace soluzione è rappresentata dalla farina fossile. Provate a cospargere un sottile strato di polvere sulle superfici più frequentate dai ragni. Per eliminarli in maniera completa, spargetela anche sulle finestre, sui battiscopa e intorno al perimetro di casa.