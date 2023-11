Come fare il cambio stagione con poco spazio a disposizione

S iamo ormai in pieno autunno ed è quindi arrivato il momento del cambio stagione dell'armadio. Un'operazione che può risultare molto stressante, soprattutto quando si ha poco spazio a disposizione. Ecco alcuni consigli per farlo al meglio senza impazzire.

Svuotare e pulire l’armadio

Il primo consiglio è quello di svuotare completamente l’armadio. Una volta fatto, pulirlo a fondo all’interno e all’esterno e lasciarlo asciugare prima di riempirlo nuovamente.

Eliminare il superfluo

Ora è il momento di selezionare indumenti e accessori, dividendo quelli in buono stato e che utilizzate da quelli ormai vecchi o che non vi piacciono più. Mettete da parte tutto il superfluo e non riponetelo più nell’armadio.

Dividere estivo e invernale

Gli abiti estivi non vi serviranno più. È il momento quindi di riporli all’interno delle scatole con coperchio da etichettare a seconda del contenuto. Per recuperare spazio, posizionatele nelle parti più alte dell’armadio, nel ripostiglio o sotto il letto. Per combattere l’eventuale presenza di umidità, polvere e muffa, soprattutto se decidete di conservare gli abiti estivi in cantina o in garage, utilizzate delle buste sottovuoto. Anche conservare i vestiti nelle valigie è un’ottima soluzione per recuperare spazio.

Organizzare l’armadio

A questo punto non resta che organizzare l’armadio per sezioni, decidendo dove inserire abiti, t-shirt e maglioni, camicie e giacche, gonne e pantaloni, cappotti e piumini e quant’altro. Considerate sempre di lasciare uno spazio libero per inserire accessori come fasce, elastici, cinture e cerchietti. È importante sapere dove si trovano le cose così da non impazzire a cercare quell’indumento che vi piace tanto. Può essere utile anche suddividere i vestiti in base alla tipologia e al colore. Ciò che usate più spesso è bene che si trovi collocato in una posizione comoda dentro l’armadio. Sostituite le vecchie grucce con quelle multiple così da appendere più indumenti, recuperando lo spazio in verticale.