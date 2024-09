Leggi anche Come eliminare i cattivi odori in cantina

Seleziona

Svuota completamente il ripostiglio e classifica gli articoli in quattro categorie: conservare (articoli che usi regolarmente o che hanno valore sentimentale); regalare (oggetti in buone condizioni che non ti servono più); vendere (articoli che potrebbero avere valore nel mercato dell’usato e che non ti servono più); buttare (tutto ciò che è rotto o danneggiato).

Pulisci

Con il ripostiglio vuoto, esegui una pulizia approfondita: Spazza e lava il pavimento. Pulisci le pareti, gli scaffali e le altre superfici. Assicurati che la stanza sia asciutta e ben ventilata (in caso contrario, valuta la possibilità di installare un deumidificatore) e controlla l’eventuale presenza di parassiti (nel caso prendi le misure necessarie per la disinfestazione).

Organizza

Installa scaffali per sfruttare lo spazio verticale. Usa scatole di plastica o contenitori trasparenti per organizzare e conservare gli oggetti in modo ordinato e salvaspazio. Ricordati di etichettare i tuoi oggetti per renderli ancora più riconoscibili. Utilizza ganci per appendere biciclette, attrezzi, e quant’altro. Lascia abbastanza spazio perché muoversi dentro la stanza risulti agevole.

Ricordati di controllare e organizzare il tuo ripostiglio almeno due volte l’anno per mantenere l’ordine e ottimizzare lo spazio a tua disposizione.