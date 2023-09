Come organizzare il box auto

A vete acquistato un preziosissimo box auto ma non sapete come organizzarlo e ordinarlo nel migliore dei modi? Ecco qualche consiglio utile per gestire in modo pratico e funzionale gli spazi.

Dividere glii oggetti per categorie

Perché ridurre il box auto a un luogo in cui parcheggiare e basta? Si tratta di un ambiente che può contenere utensili, biciclette, attrezzature sportive, addobbi natalizi e tanto altro. Per prima cosa, raggruppate gli oggetti che avete deciso di conservare per categoria. Vi sarà utile per metterli più facilmente in ordine. Dotatevi di contenitori trasparenti: sono pratici e vi permettono di individuare subito ciò che è contenuto all’interno. Ricordate di etichettare in modo chiaro i contenitori scatole.

Gli arredi

Per quanto riguarda gli arredi, in base alle dimensioni del box potete scegliere se utilizzare delle scaffalature sospese a parete oppure le classiche poggiate a pavimento. In entrambi i casi è consigliabile scegliere delle scaffalature componibili in metallo. Se l’altezza del box lo consente, potete optare per una scaffalatura a soppalco da ancorare al soffitto, una soluzione che fa recuperare spazio prezioso. Se amate l’ordine ma non vi piace che gli oggetti si vedano, potete sostituire le scaffalature con degli armadi. Se volete conservare molti utensili sono molto utili i carrelli porta attrezzi.

I supporti da parete e da soffitto

Se avete la necessità di conservare attrezzi e utensili, una buona soluzione salva spazio è rappresentata dalle staffe provviste di ganci da fissare alla parete. Consentono di ottimizzare lo spazio e avere sempre gli attrezzi in ordine e a portata di mano. Altrettanto pratici ed economici sono i supporti da soffitto, perfetti per sospendere oggetti più ingombranti o dalle forme irregolari, come le biciclette.

Il pavimento

Il modo più rapido per realizzare una pavimentazione del box consiste nel verniciare il pavimento in cemento già esistente. Un’ alternativa potrebbe essere quella di piastrellare. In questo caso, ricordate di scegliere piastrelle resistenti, antiscivolo e impermeabili. Il rivestimento in resina poliuretanica è una valida soluzione.

L’illuminazione

Il box è uno di quegli ambienti in cui la luce naturale scarseggia. Per questo motivo è molto importante individuare i giusti punti luce e illuminare correttamente lo spazio. Potreste optare per una o più plafoniere con lampada a neon che forniscono una buona luminosità e, al contempo, un notevole risparmio energetico.