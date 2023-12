Come lavare le trapunte in lavatrice

V olete lavare le vostre trapunte in lavatrice ma temete di rovinarle? Ecco alcune semplici indicazioni che vi consentiranno di farlo senza rischi.

Consigli preliminari

Per prima cosa, accertatevi delle indicazioni presenti sull’etichetta e seguitele con attenzione. Se le trapunte presentano particolari macchie, è necessario trattarle prima del lavaggio. Valutate, inoltre, se l’ampiezza della lavatrice è sufficiente per contenere le trapunte che volete lavare. In generale, per una trapunta matrimoniale è necessaria una lavatrice da almeno 20 kg (15 kg per una trapunta da una piazza e mezzo, 10 kg per una trapunta singola). Se non disponete di una lavatrice adeguata, portate a lavare le vostre trapunte in lavanderia.

Impostazioni di lavaggio

Riponete la trapunta in lavatrice e impostate la temperatura indicata sull’etichetta. Solitamente si tratta di un ciclo per capi delicati che può variare da 30°C a 40°C così da preservare i tessuti. Effettuate un ciclo di centrifuga da 800 giri così da eliminare l’acqua in eccesso. Evitate una centrifuga eccessiva.

Quale detersivo usare

Per le trapunte è consigliato utilizzare un detersivo liquido da non inserire nel cestello ma nell’apposita vaschetta. È opportuno, inoltre, nel caso di trapunte colorate scegliere detersivi specifici per capi colorati. Ricordatevi, inoltre, che le trapunte colorate non devono entrare in contatto con agenti candeggianti e sbiancanti perché verrebbero rovinati in modo irrimediabile i colori del tessuto.

Come asciugare

Per quanto riguarda la fase dell’asciugatura, te trapunte rivestite di cotone possono essere asciugate nell’asciugatrice a tamburo senza impostare una temperatura elevata. Nel caso in cui non abbiate l’asciugatrice, potete optare per un’asciugatura all’aria aperta, valida anche per le trapunte rivestite in microfibra o in raso jaquard. Fate attenzione solo a non esporre la trapunta direttamente alla luce del sole.