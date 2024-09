Leggi anche Come pulire e ordinare il guardaroba

Categorizza i giocattoli

Metti insieme i giocattoli simili, come bambole, blocchi da costruzione, peluche, ecc. e successivamente etichetta le scatole o i contenitori in modo che i bambini sappiano dove trovarli. Per facilitare la visione del contenuto senza dover aprire tutte le scatole, utilizza quelle trasparenti. In alternativa opta per ceste di vimine aperte: sono pratiche e possono anche essere un elemento decorativo nella stanza.

Dove posizionarli

Posiziona le scatole negli scaffali bassi: permettono ai bambini di raggiungerle e di poter prendere e riporre facilmente i loro giocattoli. Oppure opta per mobili con le ruote: sono flessibili e possono essere spostati a seconda delle necessità. Tieni alcuni giocattoli conservati e ruota quelli disponibili per giocare. Questo mantiene l’interesse dei bambini e riduce il disordine.

Ordine quotidiano

Dedica qualche minuto alla fine della giornata per riordinare i giocattoli insieme ai tuoi bimbi. Trasforma il compito in un gioco divertente per motivarli a compiere quotidianamente questa azione. Insegnare ai propri figli a riconoscere l’importanza di mantenere il loro spazio ordinato è fondamentale. Lascia che i bambini scelgano dove vogliono riporre i loro giocattoli e come organizzare il loro spazio.