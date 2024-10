Leggi anche Come lavare i guanti di pelle

Il metodo KonMari

Il metodo KonMari, reso popolare da Marie Kondo, è un modo altamente efficace per piegare i vestiti e risparmiare spazio. Questa tecnica prevede di piegare i vestiti in piccoli rettangoli compatti che possono stare in piedi. In questo modo, puoi vedere facilmente tutti i tuoi capi a colpo d’occhio, rendendo più semplice scegliere l’outfit per la giornata. Per piegare una maglietta utilizzando il metodo KonMari, stendila piatta, piega ogni lato verso il centro e poi piegala a metà o in terzi. Questo metodo funziona bene per t-shirt, pantaloni e persino calzini, assicurando che i tuoi cassetti rimangano ordinati e organizzati.

Tecnica dell’arrotolamento

Un’altra tecnica popolare per risparmiare spazio è arrotolare i vestiti. Questo metodo è particolarmente utile per fare le valigie, poiché minimizza le pieghe e massimizza lo spazio. Per arrotolare una maglietta, stendila piatta, piega le maniche verso l’interno e poi arrotola dal basso verso l’alto. Questa tecnica può essere applicata a vari tipi di abbigliamento, inclusi jeans, vestiti e persino biancheria intima. Arrotolare non solo permette di risparmiare spazio, ma rende di inserire più oggetti nel bagaglio o nei cassetti. Inoltre, i vestiti arrotolati sono meno propensi a spostarsi, mantenendo i tuoi effetti personali al loro posto durante il viaggio.

Piegatura a file

La piegatura a file è una tecnica che ti permette di riporre i vestiti verticalmente, proprio come i file in un archivio. Questo metodo è eccellente per cassetti e scaffali, poiché fornisce un facile accesso a ogni capo senza disturbare gli altri. Per piegare un capo di abbigliamento a file, inizia piegandolo in un piccolo rettangolo, simile al metodo KonMari. Poi, invece di impilarli uno sopra l’altro, posizionali uno accanto all’altro. In questo modo, puoi vedere tutti i tuoi vestiti in una volta e prendere rapidamente ciò di cui hai bisogno. La piegatura a file è particolarmente efficace per t-shirt, pantaloni e maglioni, aiutandoti a mantenere un guardaroba organizzato e efficiente in termini di spazio.