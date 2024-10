Leggi anche Come igienizzare le coperte senza lavarle

Svuota tutto e seleziona gli abiti

Per un cambio di stagione a regola d’arte, è necessario per prima cosa svuotare completamente l’armadio. È fondamentale per selezionare gli abiti e approfittare del momento per eliminare ciò che non serve più. Inoltre sarà più facile pulire il mobile una volta vuoto prima di riempirlo nuovamente. Mentre li togli dall’armadio, poni i capi in tre posti diversi così da dividere quelli che intendi riutilizzare (dopo averli lavati), quelli che non metti più e vuoi regalare anche se sono ancora in buone condizioni e, infine, quelli rovinati. Quando è possibile, invece di buttarli, riutilizza i capi consumati trasformandoli in panni per pulire.

Pulisci l’armadio

Fatta questa prima importantissima operazione, è il momento di pulire l’armadio. Con un panno in microfibra elimina la polvere dalla superficie interna ed esterna del mobile. Successivamente prepara una soluzione di acqua e aceto di mele, imbevi un panno e passalo su tutto l’armadio internamente ed esternamente (cassetti, ripiani e ante compresi). Oltre a rimuovere lo sporco e la polvere, l’aceto di mele diffonderà il suo odore piacevole e forte. Lascia asciugare l’armadio per un giorno intero e poi riponi gli abiti. Per mantenere il profumo di pulito a lungo, inserisci dei sacchetti profumati alla lavanda all’interno dell’armadio.

Riponi gli abiti nell’armadio

Sei arrivata all’ultima fase del cambio stagione. Dopo averli lavati e lasciati asciugare, dividi i vestiti per categorie: da una parte top, camicie e maglioni, dall’altra abiti, pantaloni, gonne, giacche e cappotti, da un’altra ancora tute e t-shirt sportive. E ancora, pigiami, vestaglie e biancheria intima. Poni i vestiti che utilizzi meno più in fondo mentre quelli che indossi maggiormente in modo che siano visibili e facili da prendere. Per i capi fuori stagione, dopo esserti assicurata che siano puliti e perfettamente asciutti, utilizza dei contenitori chiusi – preferibilmente trasparenti così da vedere cosa c’è all’interno – per conservarli e proteggerli. Puoi anche etichettarli per trovare subito ciò che cerchi. Considera anche l’idea di utilizzare dei divisori per cassetti per rendere tutto più ordinato. Ricordati di aggiungere sacchetti profumati per mantenere un buon odore sui tuoi capi conservati nelle scatole.