Come pulire le persiane in alluminio

L e persiane in alluminio sono molto gettonate perché necessitano di poca manutenzione per essere pulite. In alcuni casi, lo sporco però si accumula e quindi diventa necessario igienizzarle in profondità. Ecco come fare.

Pulizia veloce

Per una pulizia veloce, spolverate le persiane almeno una volta al mese con un panno asciutto. Evitate assolutamente spugne abrasive e prodotti chimici aggressive perché potrebbero rovinare l’alluminio.

Pulizia approfondita

La pulizia più approfondita potete farla due o tre volte l’anno. In questo caso, passate un panno morbido su tutta la superficie per eliminare la polvere. Lavate con acqua calda e detergente, passando una spugna o una spazzola a setole morbide. Lasciate agire il composto per qualche minuto. Strofinate nei punti in cui lo sporco è più ostinato, senza mai usare oggetti abrasivi. Infine, risciacquate e asciugate con un panno morbido e asciutto. Per pulire le persiane, oltre a detergenti e saponi neutri, potete usare sgrassatori, bicarbonato, aceto o alcol (se l’alluminio non è verniciato).

Le persiane in alluminio verniciate

Per pulire le persiane in alluminio verniciate potete seguire lo stesso procedimento ma dovete fare attenzione alla scelta del detergente. Sgrassatori, aceto e alcol non sono consigliati per tutti i tipi di vernice. Limitatevi quindi a utilizzare del sapone di Marsiglia o del bicarbonato di sodio, entrambi delicati ed efficaci.