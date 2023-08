Come pulire le persiane in pvc

L e persiane in pvc rispetto a quelle di altri materiali sono più resistenti. Un aspetto che le rende le preferite di molti. Per questo motivo, richiedono anche meno manutenzione rispetto alle persiane in legno. Ma è comunque importante non trascurarne la pulizia. Ecco come fare per igienizzarle al meglio.

Con l’acqua calda e il sapone neutro

Per prima cosa, spolverate accuratamente le persiane. Poi per pulirle, utilizzate acqua calda e sapone neutro – o un prodotto specifico sgrassante – da mettere dentro a uno spruzzino. Nebulizzate il prodotto sulle persiane e lasciate agire per qualche minuto. Poi sciacquate con acqua fredda e asciugate con un panno morbido.

Con il vapore

Una soluzione alternativa ma ugualmente efficace per pulire le persiane in pvc è il vapore. Ricordatevi solo di eliminare tutto lo sporco con un panno di cotone. Se dovete rimuovere delle macchie più ostinate, aggiungete all’acqua un prodotto specifico per pvc leggermente abrasivo.