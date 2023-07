Come pulire le veneziane esterne in alluminio

F acili da montare, belle esteticamente ed economiche. Le veneziane in alluminio rappresentano una soluzione funzionale per schermare la casa. Se avete dei dubbi su come pulirle senza doverle smontare, ecco per voi una breve guida.

Come rimuovere la polvere

Potete optare per due metodi. Il primo prevede di utilizzare uno spolverino soffice (o un panno asciutto). Chiudete le veneziane e rimuovete la polvere dall’altro verso il basso, prima in orizzontale e poi in verticale. Ripetete la procedura sul retro. Concentratevi su una lamella per volta e utilizzate un prodotto antistatico specifico. Il secondo metodo prevede di utilizzare un aspirapolvere dotato di un accessorio per la tappezzeria o la pulizia di tende. State attenti a non azionarlo alla velocità massima.

Come fare il lavaggio

Almeno una volta ogni tre mesi, oltre alla rimozione della polvere è necessario lavare le veneziane in alluminio. Per farlo, seguite questo procedimento. Riempite una bacinella d’acqua, aggiungete aceto, bicarbonato o detersivo per i piatti. Chiudete le veneziane, inumidite un panno pulito nella miscela e utilizzate la stessa tecnica usata per rimuovere la polvere. Finito il lavaggio, asciugate le veneziane con un panno umido privo di pelucchi.