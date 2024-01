Come riutilizzare i vecchi cassetti: 3 idee

V olete dare nuova vita ai vecchi cassetti? Ecco tre idee creative che vi permetteranno di riutilizzarli e renderli parte integrante della vostra casa.

Comodini

Se i cassetti hanno anche delle gambe, in pochi passaggi potete trasformarli in comodini vintage per il vostro letto. Vi basta scartavetrate i cassetti con un foglio abrasivo sottile. Passate la vernice del colore che avete scelto e il gioco è fatto.

Fioriere

Anche in questo caso, se i cassetti hanno anche delle gambe, potete creare delle fioriere originali. Praticate dei fori sulla base, riempite i cassetti di terra e piantate fiori o piante. Questa soluzione è ottima per decorare il vostro giardino o il vostro balcone.

Mensole

Recuperate 2-3 cassetti delle stesse dimensioni, carteggiateli e verniciateli con il colore che preferite per la stanza dove volete collocare le mensole. Una volta asciutti, fissateli sulla parete con gli appositi gancetti e inserite all’interno libri, riviste, oggetti e quant’altro.