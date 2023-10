Come togliere la sabbia dalle scarpe dopo una passeggiata sulla spiaggia

N elle belle giornate autunnali una passeggiata sulla spiaggia è quello che ci vuole per rilassarsi. Tornate a casa c'è solo un piccolo inconveniente da risolvere: eliminare la sabbia dalle scarpe. Ecco come farlo con facilità.

Trattamento

Prima di inserire le scarpe sporche in lavatrice avvolgendole in una rete per il bucato, la prima cosa fare fare è quella di sbatterle una contro l’altra o spazzolarle in modo da togliere la sabbia in eccesso. È consigliabile fare questa operazione subito dopo aver lasciato la spiaggia in modo da essere ancora all’aperto. Se la effettuate quando siete rientrate in casa, assicuratevi che la sabbia finisca all’interno di una bacinella. A questo punto potete inserire le scarpe in lavatrice: ricordatevi di togliere i lacci prima di avviare il lavaggio, mettendoli da parte all’interno di un altro retino per il bucato.

Se le scarpe sporche sono in tela, potete immergerle in una bacinella piena di acqua calda, con l’aggiunta di percarbonato di sodio e limone e lasciarle riposare per una notte. Successivamente, mettetele in lavatrice con del detersivo liquido e un altro cucchiaio di percarbonato di sodio.