Per realizzare una decorazione con un arredamento in stile nordico, è essenziale scegliere mobili che incarnino questi principi aggiungendo allo stesso tempo un tocco di comfort e modernità al tuo interno.

Arredamento in stile nordico: materiali

Quando scegli i mobili per un arredamento in stile nordico, privilegia i materiali naturali e durevoli come il legno massello, il lino e la lana. Il legno, in particolare quercia, betulla e pino, è un elemento chiave dello stile nordico, apportando calore e autenticità al tuo interno. I tessuti naturali come il lino e la lana aggiungono un tocco di comfort pur essendo rispettosi dell’ambiente. I mobili in legno dalle linee pulite e dalle finiture chiare sono tipici dello stile scandinavo e contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante e serena.

Arredamento in stile nordico: colori

La tavolozza dei colori è essenziale per creare un’atmosfera nordica. Opta per tonalità neutre e luminose come il bianco, il beige, il grigio chiaro e le sfumature di blu. Questi colori apportano luminosità e ingrandiscono visivamente lo spazio. I tocchi di colore più vivaci, come il blu petrolio o il giallo senape, possono essere usati con parsimonia per apportare dinamismo senza appesantire la decorazione. Inoltre, massimizzare la luce naturale è cruciale in una decorazione nordica. Le finestre prive di tende pesanti, i tendaggi leggeri e gli specchi posizionati strategicamente permettono di riflettere la luce e creare un’atmosfera calda.

Funzionalità e comfort

Il comfort e la funzionalità sono il cuore dello stile nordico. Opta per mobili modulari e multifunzionali che permettano di ottimizzare lo spazio offrendo al contempo il massimo del comfort. I divani morbidi, le sedie ergonomiche e i tavolini dalle linee semplici sono elementi imprescindibili. Le soluzioni di stoccaggio intelligenti, come mensole a muro e bauli, aiutano a mantenere uno spazio ordinato e pulito. Infine, non esitare ad aggiungere accessori come cuscini, plaid in lana e tappeti morbidi per rinforzare la sensazione di comfort e calore nel tuo salotto.

