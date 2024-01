Le tendenze arredamento più belle per il 2024

C ome ogni anno, in questo periodo si fa il punto della situazione sulle nuove tendenze in fatto di arredamento. Scopriamo insieme le più belle.

Forme sinuose

Nel mondo dell’interior design, la tendenza a creare ambienti accoglienti e senza spigoli si è affermata da diverso tempo, in particolare negli ultimi tre anni. Anche nel 2024, mobili, complementi d’arredo e accessori avranno forme sinuose, confortevoli e organiche, che conferiranno un’atmosfera accogliente e rilassante a qualsiasi ambiente. Questa tendenza si rifletterà in tutti i pezzi d’arredo, dal divano alle poltrone, dai tavoli alle lampade.

Tonalità pastello

In termini di colori e tessuti, l’arredamento del 2024 sarà caratterizzato da tonalità pastello, neutri caldi, tessuti bouclé e morbidi tessili in fibra naturale. Questi elementi accompagneranno le forme sinuose e organiche dei mobili e degli accessori, creando un’atmosfera morbida e accogliente.

Cromato

Nel 2024, il cromato farà il suo ritorno nell’interior design, ispirato agli anni Settanta. Anche in ambienti moderni, piccoli accessori come vasi, portacandele, svuota tasche o ciotole daranno un tocco brillante. Il cromato sarà presente anche sulle cornici degli specchi, la struttura delle sedie e le gambe del tavolo in sala da pranzo. Per un effetto cool, mettete in contrasto questo metallo con colori accesi come il blu elettrico, il corallo o il giallo senape.

Tanta arte nella zona living

La zona living del 2024 sarà un palcoscenico per l’arte. Non solo quadri appesi alle pareti, ma anche una vera e propria fusione artistica di elementi. Immagini astratte, decorazioni e tessili con stampe geometriche o acquerellate trasformeranno gli oggetti quotidiani in opere d’arte, creando una zona giorno unica e ispirata.

Anni Settanta e gusto Mid Century

Nel 2024, l’arredamento degli spazi di casa del soggiorno e della camera da letto sarà contaminato dalla tendenza degli Anni Settanta mixata a un gusto Mid Century. Colori della terra, decorazioni geometriche e dettagli psichedelici caratterizzeranno gli arredamenti, creando un’atmosfera anticonformista e unica.

Stile Dopamine

Per un’esplosione di allegria, lo stile Dopamine sarà la tendenza da seguire nel 2024. Questo stile, ispirato alla cultura pop, si caratterizza per l’uso di colori vivaci e anticonvenzionali. Le stanze saranno piene di vita, grazie alle pareti dalle tonalità accese e alle carte da parati con pattern geometrici. Gli accessori divertenti, le stampe, gli specchi olografici, i tessuti dalle texture e trame particolari completeranno l’atmosfera gioiosa e creativa.

Quiet Luxury

Il Quiet Luxury è uno stile di lusso discreto e sussurrato che ha origine nella moda, in particolare nella street fashion, e si sta diffondendo anche nell’arredamento. Nel 2024, questo stile sarà una delle tendenze da tenere d’occhio. Si presterà molta attenzione alla filosofia del brand da cui si acquista, alla qualità degli arredi, dei dettagli e delle finiture, al pregio dei materiali, ma anche alla naturalezza e semplicità nella composizione finale. Gli ambienti saranno caratterizzati da pochi oggetti, ma ognuno di essi avrà un significato e una storia.

Trend Heritage

Il trend Heritage, che si ispira alla tradizione e al passato, entra nelle case con le sue atmosfere cozy e calde. Questo stile per il 2024 è caratterizzato da mobili moderni accompagnati da un tocco country, decorazioni e tessili retro, e materiali nobili come il legno, il marmo, il velluto. I colori neutri e pastello, come il verde salvia o il beige, completano l’atmosfera rilassata e nostalgica, ma ben funzionale alle case moderne.