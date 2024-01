Quali sono i colori di tendenza per la casa del 2024

D ovete arredare la vostra casa e volete sapere quali sono i colori di tendenza per il 2024? Le tinte più in voga sono calde e tranquille. Scopritele insieme a noi.

Peach Fuzz

Il Pantone dell’anno 2024 è il Peach Fuzz, una tonalità di rosa pesca che si ispira alla natura e alla sua capacità di rigenerarsi. Questo colore delicato e raffinato può essere utilizzato per creare un’atmosfera romantica e sofisticata.

Un blu che ricorda l’azzurro fiordaliso

Tra i colori di tendenza del 2024 in prima linea vi è l’Upward SW 6239, una tonalità di blu che ricorda l’azzurro fiordaliso. Un colore in grado di regalare un senso di beatitudine e di creare ambienti carichi di energia positiva. Facile da abbinare, valorizza con naturalezza qualsiasi stile di arredamento. Potete utilizzarlo su pareti e arredi per creare un’atmosfera elegante e discreta.

Neutri caldi e marrone

Il 2024 sarà l’anno del Quiet Luxury, uno stile elegante ma sussurrato, e del mix vintage tra Anni Settanta e Mid Century, ed entrambi questi stili chiedono una palette di neutri caldi con particolare focus sul marrone. Il marrone è prima di tutto il colore del legno, e in particolare dei legni scuri, che torneranno ad arredare le nostre case nel prossimo anno, ma è anche il marrone usato come pittura murale, in nuance più chiare come il caramello o il cammello. Potete abbinare il marrone al bianco crema e al nero, per donare un fascinoso mix tra antico e moderno, oppure a un bianco più brillante e al verde per un tocco naturale e luminoso.

Arancione

Nel 2024 vedremo l’ingresso di un tono non molto utilizzato nell’arredamento: l’arancione. Questo colore caldo e accogliente può essere utilizzato per creare un’atmosfera retrò, abbinandolo a mobili in legno scuro e tessuti in velluto.

Verde bosco

Il verde bosco è un colore intenso e rilassante, che richiama la natura e la sua bellezza. Potete utilizzarlo per creare un’atmosfera calda e accogliente, abbinandolo a tessuti in lino e a mobili in legno grezzo.

Lilla

Il lilla è un colore delicato e romantico, che può essere utilizzato per creare un’atmosfera sognante e raffinata. Potete abbinarlo a tessuti in seta e a mobili in legno chiaro, per un effetto leggero e luminoso.

Sfumature profonde

Tra i colori di tendenza per il 2024 ci si muove anche tra le sfumature profonde e oscure del bronzo, dell’oro, del blu profondo, dell’antracite e del borgogna. Questa gamma di colori abbraccia la drammaticità, crea profondi contrasti e regala un tocco di mistero, perfetta per gli amanti delle atmosfere autunnali e di percezioni calde e avvolgenti.