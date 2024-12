Pareti e pavimenti

Per cominciare, pensa a rinfrescare le pareti e i pavimenti. Una nuova mano di vernice può fare miracoli per modernizzare un bagno. Opta per colori chiari e luminosi per ingrandire visivamente lo spazio. Le piastrelle adesive sono un’ottima alternativa per rinnovare il pavimento o le pareti senza intraprendere grandi lavori. Sono facili da applicare e disponibili in una varietà di motivi e colori. Puoi anche considerare di dipingere le piastrelle esistenti con una vernice speciale per piastrelle, che è una soluzione economica e rapida.

Maniglie e specchi

Uno dei primi passi per rinnovare un bagno con pochi mezzi è concentrarsi sugli elementi più visibili. Ad esempio, sostituire le maniglie delle porte e i rubinetti può modernizzare immediatamente l’aspetto della stanza. Opta per modelli eleganti e contemporanei che puoi trovare nei negozi di bricolage a prezzi ragionevoli. In bagno anche gli specchi rivestono un’importanza fondamentale. Installa uno specchio grande per dare l’illusione di ingrandire visivamente lo spazio o uno con cornice decorativa che può diventare un punto focale elegante.

Accessori decorativi

Un’altra idea fai da te consiste nell’aggiungere accessori decorativi per personalizzare il vostro bagno. Ad esempio, installate mensole sospese per riporre i vostri prodotti di bellezza e gli asciugamani. Potete anche creare porta-saponi e porta-spazzolini utilizzando materiali riciclati come barattoli di vetro o scatole di metallo. Questi piccoli dettagli aggiungono un tocco personale e unico al vostro bagno senza richiedere grandi investimenti. Pensate anche a cambiare le tende della doccia e i tappeti del bagno con modelli più moderni e colorati.

