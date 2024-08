Avere una sala cinema in casa è un’idea entusiasmante. Specialmente adesso che le tv sono sempre più grandi e performanti e tutti possiamo godere di abbonamenti a piattaforme streaming dove trovare i nostri film, le serie tv o i programmi preferiti. Già, ma come fare?

Valuta gli spazi

La prima cosa da valutare sono gli spazi. Infatti, bisogna poter disporre di una stanza o di uno spazio abbastanza grande e adeguato. Le dimensioni ideali? Almeno 20-25 metri quadrati. Il motivo: garantire una buona qualità audio-visiva. Tuttavia, se non hai a disposizione uno spazio di questa grandezza, potresti attrezzarne uno più piccolo, con le giuste accortezze.

Leggi anche Come arredare una casa vacanze da mettere in affitto

Sala cinema: proiettore o televisore?

L’ideale per attrezzare una sala cinema in casa sarebbe avere un proiettore, che ti permetterebbe di ricreare tra le mura domestiche l’atmosfera di un cinema. Se decidi di acquistarne uno, accertati che sia di alta qualità, in modo da poter disporre di una resa grafica ottimale.

Se, invece, preferisci un televisore, sul mercato se ne vendono di tutti i tipi e di diverse dimensioni. Le tv di ultima generazione offrono ottime prestazioni e possono diventare una valida alternativa per chi non ha a disposizione tutto lo spazio che richiederebbe l’uso di un proiettore.

Insonorizzare gli spazi

Disporre di uno schermo adeguato non basta: è necessario che anche la qualità dell’audio sia ottimale. Da qui l’esigenza di insonorizzare la stanza. Per farlo potresti utilizzare pannelli fonoassorbenti sulle pareti, sul pavimento e sul soffitto, in modo da ridurre al minimo il riverbero e migliorare la qualità del suono.

A proposito: hai già scelto le casse? Per poter godere al meglio dell’esperienza è necessario un buon sistema audio. Inutile dire, quindi, che bisognerà disporre di un impianto Home Theatre con altoparlanti posizionati strategicamente. Solo così potrai immergerti da sola o con gli amici nelle atmosfere dei film.

Leggi anche Come illuminare la camera da letto senza lampadario

Sala cinema in casa: come illuminarla?

La luce ambientale è importante: bisogna evitare riflessi sullo schermo. Via libera, quindi, a tende oscuranti e luci soffuse regolabili.

Quale divano scegliere

Partiamo da un presupposto: è impossibile ricreare a casa l’esperienza del trovarsi in un cinema. Ma puoi fare in modo che l’atmosfera sia più vicina possibile a quella delle sale cinematografiche. Basta scegliere le poltrone o il divano giusto e posizionarli in modo che tutti abbiano una visuale perfetta.

Un consiglio: se puoi, scegli poltrone reclinabili o divani con poggiapiedi. E non dimenticare i dettagli: vuoi mettere avere a portata di mano un mini-frigo per bevande e snack, e magari un carrello per i popcorn?