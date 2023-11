Testiere da letto: tre tipologie da scegliere per la camera

La testiera del letto è un elemento importante per l’arredamento della camera da letto. Ne esistono tantissime tipologie. Eccone tre diverse per personalizzare al meglio la vostra stanza.

Una scelta elegante

Per dare un tocco di eleganza alla stanza, potete optare per una testiera in velluto dai colori intensi. Si tratta di una scelta che si sposa al meglio con una stanza arredata in stile classico.

Per uno stile minimal

Per una stanza in stile minimal, è ideale una testiera in rattan. Contribuisce a creare un’atmosfera semplice e rilassante e si sposa bene appoggiata su una parete chiara.

Parola d’ordine: funzionalità

Se la camera da letto è piccola, è importante ottimizzare ogni spazio. Per questo motivo, una testiera del letto con scomparti rappresenta una scelta funzionale, soprattutto se non avete spazio per posizionare i comodini.