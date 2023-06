Come costruire un aquilone per i bambini

C on la bella stagione avete il desiderio ancora più forte di giocare all'aria aperta con i vostri figli, magari divertendovi insieme a far volare un aquilone. Avete mai pensato di costruirne uno? Bastano pochi materiali per farlo. Ecco cosa vi occorre.

Materiali e strumenti

Procedimento VEDI ANCHE Come costruire un’amaca per il tuo relax all’aria aperta Materiali e strumenti 2 stecche di legno flessibili (ideale con il diametro di 1 mm )

carte colorate plastificate leggere

nastro adesivo trasparente

matita

forbice

circa 4-5 metri di spago

mollette per i panni Procedimento Prendete due stecche di legno ricordandovi a sceglierne una più lunga. In base alla lunghezza delle stecche otterrete un aquilone più o meno grande. Legate saldamente a croce le due stecche con lo spago. Ritagliate poi seguendo la classica forma a rombo la carta plastificata e fissatela alle stecche di legno aiutandovi con una quantità generosa di nastro adesivo. Ora occupatevi della decorazione. Potete scegliere di disegnare usando dei semplici pennarelli per esempio. Una volta decorato l'aquilone, legate con lo spago il punto di incontro delle due stecche. La restante lunghezza dello spago avvolgetela intorno a una molletta. Et voilà, il gioco è fatto. Il vostro aquilone è pronto per volare. VEDI ANCHE Come costruire la tua sauna