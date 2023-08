Come costruire un portapenne con il cartoncino

V olete cimentarvi in un divertente lavoretto fai da te con i vostri figli? Con dei fogli di carta colorati, forbici e colla potete realizzare in pochissimo tempo un simpaticissimo portapenne. Ecco come fare.

Occorrente

sei fogli di carta colorati (spessore 140-200 grammi)

forbici

colla stick

matita

un foglio da disegno

Procedimento

Dai sei cartoncini ricavate sei quadrati da 21×21 centimetri. Prendete il primo quadrato, piegatelo prima a metà, poi piegate l’angolo in alto a destra verso il centro (come a creare un triangolo) e fate poi la stessa cosa piegando l’angolo in alto a sinistra verso il centro. Fatto questo, piegate verso l’alto la parte bassa del vostro quadrato. Il cartoncino ha preso la forma di una barchetta. A questo punto, piegate il lato di destra verso il centro. Fate la stessa cosa con il lato di sinistra. State attenti a segnare bene le pieghe. Mettete un po’ di colla stick nel quadratino che si è formato a sinistra. Ora portate la parte esterna del quadrato che si è formata a destra in corrispondenza del quadrato di sinistra dove avete versato la colla ed esercitate una leggera pressione per chiudere. Ripetete lo stesso procedimento per ogni quadrato.

Una volta che i sei contenitori sono pronti, scegliete come alternare i colori e incollateli tra loro. Prendete un primo contenitore, versate su entrambi i lati la colla e andate ad appoggiarlo da una parte a un contenitore e dall’altra a un altro contenitore. Avrete così incollato tra loro i primi tre contenitori. Versate ora la colla sui due contenitori che hanno un lato “scoperto”, e incollate – come fatto prima – altri due contenitori. Avrete incollato così cinque contenitori. Nello spazio restante tra due dei cinque contenitori incollati, versate la colla ai lati e incollate il sesto contenitore. I sei contenitori uniti avranno una forma vista dall’alto come di un esagono.

Occupatevi ora della base del cartoncino. Per realizzarla potete usare il cartoncino di un foglio da disegno. Prendete il portapenne appena creato e disponetelo sopra il foglio da disegno che vi servirà da base. Sagomate con la matita l’esagono e ritagliate la base. Versate la colla sul bordo e al centro della base esagonale che si è formata e incollatela al portapenne. Il vostro portapenne colorato è pronto per essere riempito!