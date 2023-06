Come costruire una capanna per giocare in casa con i bambini

L a bella stagione è arrivata ma ci vorrà ancora un po' per andare in ferie? Per intrattenere i bambini a casa, evitando di lasciarli davanti alla tv per ore e ore, basta un po' di creatività.

Capanna a forma di casetta

Capanna a forma di tenda

Sapete che con pochi oggetti potete costruire una capanna tutta per loro? I bimbi, si sa, amano le costruzioni e si divertono un sacco a nascondersi. Ecco, allora, come fare per costruire un rifugio con pochi oggetti. Capanna a forma di casetta Il cartone degli scatoloni è perfetto per costruire una capanna fai da te che assomiglia a una casetta. Prendete uno scatolone grande e ritagliate un lato così da lasciare aperta la casetta. Utilizzate altri due pezzi di cartone per realizzare il tetto. Unite tra loro le parti con del nastro adesivo e il gioco è fatto. Capanna a forma di tenda Un'altra alternativa valida è realizzarne una capanna a forma di tenda. Vi basteranno un grosso lenzuolo, delle mollette, delle sedie o il divano di casa. Tirate dei fili lungo due appigli in modo che siano ben tesi, appendete un grosso lenzuolo o un copridivano, che potete tenere sollevato da terra appoggiandolo alle sedie. Capanna con le sedie e il divano A lato del divano mettete due sedie da una parte e due dall'altra. Sopra allo schienale fate passare un lenzuolo grande. Aggiungete un po' di cuscini e un tappetone per terra e avrete realizzato il rifugio per i vostri bimbi.