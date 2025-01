Creare un quadro decorativo con sabbia colorata è un’attività e divertente e creativa che può aggiungere un tocco di originalità alla tua casa. Ecco la guida per realizzarlo…

Materiali necessari

Prima di partire è bene assicurarsi di avere sotto mano tutto l’occorrente. Ti serviranno:

Tela o cornice con vetro

Colla trasparente

Pennello

Sabbia colorata

Matita

Carta da forno o foglio di plastica

Nastro adesivo

Quadro con sabbia colorata, il procedimento passo-passo

Se utilizzi una tela, assicurati che sia ben tesa. Se invece opti per una cornice, rimuovi il vetro e puliscilo con cura. Con una matita traccia leggermente il disegno che desideri creare sulla tela o sul vetro. Puoi scegliere un paesaggio, un motivo astratto, o qualsiasi altra immagine che ti ispiri.

Ora con un pennello distribuisci uno strato sottile di colla trasparente sulle aree del disegno dove desideri applicare la sabbia colorata. Lavora in piccole sezioni per evitare che la colla si asciughi troppo rapidamente.

A questo punto spargi la sabbia colorata sulla colla ancora umida. Puoi usare un colore alla volta o mescolare i vari colori per creare tante sfumature diverse. L’importante è che la sabbia aderisca bene alla colla. Quando quest’ultima è asciutta, scuoti delicatamente la tela o il vetro per rimuovere la sabbia in eccesso. Se hai usato una tela, il tuo quadro è praticamente pronto mentre per la cornice con vetro ti basterà rimettere il vetro nella cornice e fissarlo con il nastro adesivo.

Al termine del lavoro potresti accorgerti che alcune aree necessitano di ritocchi. In questo caso aggiungi altra colla e sabbia dove necessario.

Consigli pratici

Per creare disegni più complessi, puoi utilizzare mascherine o stencil. Una volta completato il quadro è sempre bene spruzzare un fissativo trasparente per proteggere la sabbia, mantenendola nella sua posizione.

