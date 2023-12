Come eliminare le macchie sul muro

L e macchie sul muro di casa sono un problema ricorrente. Tra scarabocchi con la penna, muffa, sporco della cucina e altro ancora, è possibile trovare di tutto. Ma niente paura! Ecco una soluzione fai da te per pulire perfettamente la parete.

Il tipo di muro

Prima di tutto, bisogna sapere che tipo di muro si vuole pulire. La parete va per prima cosa spolverata. Poi, se la pittura del muro è lavabile, allora si può procedere al lavaggio tamponandolo con una spugna imbevuta in una soluzione di acqua e sapone neutro o acqua e bicarbonato. Dopo bisogna passare un panno umido per eliminare le tracce di sapone. Se la pittura del muro non è lavabile si possono rimuovere le macchie come gli aloni dei quadri o dei mobili strofinando un po’ di dentifricio sulle zone interessate e lasciando agire per pochi minuti prima di risciacquare.

Il tipo di macchia

Dopo aver individuato il tipo di parete da trattare e il tipo di macchia da rimuovere, occorre necessariamente eliminare la polvere e lo sporco con un panno in microfibra o con l’aspirapolvere sia dai muri che dal soffitto. Macchie diverse prevedono soluzioni diverse. Eccone alcune.

Per le macchie gialle che si formano in corrispondenza di stufe, termosifoni e camini, prendere un panno umido imbevuto di un po’ di bicarbonato e strofinate (non troppo energicamente) per rimuoverle.

Le macchie di muffa possono essere trattate passando prima un panno asciutto e poi uno bagnato con acqua ossigenata. Le pareti vanno asciugate molto bene con un asciugacapelli e occorre poi passare una spazzola per togliere i residui. Un’alternativa all’acqua ossigenata può essere quella di preparare una soluzione da un litro di acqua con tre cucchiai di bicarbonato e tre di sale e poi strofinare avendo cura di asciugare bene la parete.

Le macchie di sugo possono essere eliminate passando il succo di un limone sulla zona da pulire, lasciandolo agire per circa un’ora e poi risciacquando con acqua e sapone neutro. Per le macchie di unto è ideale la trementina, da strofinare con un panno, lasciandola agire pochi minuti. Per una macchia di cioccolato, invece, è meglio optare per un mix di acqua e sale da lasciare agire sulla parete per almeno trenta minuti prima di risciacquare. Per le macchie di coca cola, caffè o tè è meglio intervenire subito con carta assorbente.

Veniamo poi a un classico, soprattutto in presenza di bimbi a casa. Le macchie di pennarelli, penna o tempera. In questo caso armatevi di sapone di Marsiglia, unito ad acqua calda. Lasciatelo agire sulla macchia per almeno mezz’ora prima di risciacquare. In caso di macchie più resistenti, potete optare anche per acqua e bicarbonato.