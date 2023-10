Come fare il sapone liquido per le mani in casa

V olete preparare il sapone liquido per le mani in casa? Esistono diverse ricette possibili per ottenere un ottimo prodotto. Questa che vi illustriamo è molto semplice e prevede pochi passaggi.

Ingredienti

Un dispenser

Una saponetta

Glicerina liquida (o olio d’oliva)

Acqua distillata

Olio essenziale

Procedimento

Riscaldate l’acqua distillata in una pentola. Grattugiate il sapone o spezzettalo in piccolissime scaglie.

Versate le scaglie dentro l’acqua e fatele sciogliere lentamente, mescolando.

Aggiungete la glicerina vegetale (o l’olio d’oliva). Completate con qualche goccia di olio essenziale.

Togliete la pentola dal fuoco e lasciate raffreddare, poi versate il sapone liquido nel dispenser.