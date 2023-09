Come fare un grembiule da cucina con una camicia

S iete amanti del fai da te e della macchina da cucire? Se volete realizzare un accessorio semplice, in poche mosse potete trasformare una camicia che non usate più in un utilissimo grembiule da cucina. Ecco cosa vi serve.

Occorrente

una camicia

forbici

macchina da cucire

Procedimento

Prendete le forbici e tagliate le maniche e il dorso della camicia. Dopo il primo taglia rimarranno visibili solo il colletto e la parte frontale della camicia. Prendete ora la macchina da cucire e cucite sui bordi che avete tagliato un piccolo bordino in cotone. Prendete il bordino e tagliatelo in due pezzi: cucite questi due pezzi all’altezza della vita. Ricordate di fare una prova per essere sicure che siano posizionati all’altezza corretta e possano essere legati alla vita senza problemi.