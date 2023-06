Come fare un pareo con avanzi di stoffa

A vete degli avanzi di stoffa e non sapete come riutilizzarli? Siamo in estate, un bel pareo è quello che ci vuole. Ecco come realizzarlo.

Cosa vi serve

un rettangolo di stoffa della lunghezza che preferite e largo circa 2 metri

un nastro di satin

una macchina da cucire Procedimento Posizionate la stoffa sulla schiena come se fosse un mantello, avvolgetela intorno al corpo e poi afferratene i lembi e arrotolateli insieme– Utilizzate il nastro di satin per fissare il tessuto e create due torciglioni di stoffa con il lembi del pareo-abito, da legare dietro il collo. Non vi resta che cucire un pezzo della parte anteriore della stoffa. Il vostro pareo è pronto per essere indossato!